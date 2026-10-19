Это касается и украинцев: Германия ужесточает правила сдачи экзамена по немецкому языку для иммигрантов

Министерство внутренних дел Германии ужесточает требования к тесту по немецкому языку для иммигрантов. С 1 ноября тест не будет засчитан, если письменная часть выполнена ненадлежащим образом.

По данным издания BILD, которое получило соответствующее распоряжение министерства, речь идет о недавнем росте числа попыток мошенничества на экзаменах. Согласно документу, участники интеграционных курсов якобы незаконно получали через интернет письменные вопросы и ответы и использовали их в части экзамена по аудированию и чтению. В ней необходимо ответить на 45 вопросов, отметив правильные варианты.

Следующая часть экзамена — письменная работа. Кандидатам, как правило, необходимо написать короткое сочинение. Согласно правилам, этот раздел часто оставляют полностью пустым. Однако экзамен всё равно считался сданным благодаря хорошим результатам первой части, если кандидат также достигал необходимого уровня B1 в устной речи. Новое правило должно положить конец такой практике.

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В министерстве объясняют эти изменения стремлением повысить надежность теста с учетом описанной схемы списывания. Там также отмечают, что владение немецким языком в письменной форме является необходимым условием для устойчивой и самостоятельной интеграции.

Результаты теста прошлого года

В прошлом году, как пишет издание, тест по немецкому языку сдали 318 550 иммигрантов. В большинстве случаев он завершает интеграционный курс. Уровень B1, позволяющий общаться на повседневном немецком языке, достигли 175 193 человека (55 %). Уровень A2 достигли 102 663 человека (32,2%), ещё 40 694 (12,8%) остались ниже уровня A2.

Как устроен экзамен

Навыки аудирования, чтения, письма и говорения проверяются на примерах повседневных ситуаций. На письменную часть участникам отводится 30 минут, и они выполняют одно из двух заданий.

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