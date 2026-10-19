Стосується й українців: Німеччина посилює правила тесту з німецької для іммігрантів

Міністерство внутрішніх справ Німеччини посилює вимоги до тесту з німецької мови для іммігрантів. Від 1 листопада тест не зараховуватимуть, якщо письмову частину виконано неналежним чином.

За даними BILD, яке отримало відповідне розпорядження міністерства, йдеться про нещодавнє збільшення спроб шахрайства на тестах. Згідно з документом, учасники інтеграційних курсів нібито незаконно отримували через інтернет письмові питання та відповіді й використовували їх у частині іспиту з аудіювання та читання. У ній потрібно відповісти на 45 запитань, позначивши правильні варіанти.

Наступна частина іспиту — письмо. Кандидати зазвичай мають скласти коротке повідомлення. Згідно з правилами, цей розділ часто залишають повністю порожнім. Проте іспит усе одно вважався складеним завдяки хорошим результатам першої частини, якщо кандидат також досягав потрібного рівня B1 в усному мовленні. Нове правило має покласти край такій практиці.

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У міністерстві пояснюють зміни прагненням підвищити надійність тесту з огляду на описану схему списування. Там також зазначають, що письмове володіння німецькою є необхідною передумовою для сталої та незалежної інтеграції.

Результати тесту минулого року

Торік, пише видання, тест з німецької склали 318 550 іммігрантів. У більшості випадків він завершує інтеграційний курс. Рівня B1, який дозволяє спілкуватися повсякденною німецькою, досягли 175 193 особи (55%). Нижчого рівня A2 досягли 102 663 особи (32,2%), ще 40 694 (12,8%) залишилися нижче рівня A2.

Як влаштований іспит

Навички аудіювання, читання, письма та говоріння перевіряють на прикладах повсякденних ситуацій. На письмо учасникам відводять 30 хвилин, і вони виконують одне з двох завдань.

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