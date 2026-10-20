Правила бронирования в Украине изменят: депутат расскрыл, что будет с квотами 85% и 60%

В проекте постановления Кабмина об изменении правил бронирования работников не будут предусмотрены ограничения в 85 % для отдельных предприятий и 60 % для определенных категорий коммунальных служб.

Документ пока дорабатывается, сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью изданию "Новости.LIVE".

По словам Вениславского, представители Министерства экономики заверили профильный комитет Верховной Рады, что в окончательной версии документа не будет конкретных процентных ограничений на бронирование работников.

Окончательные положения постановления пока неизвестны, поскольку Кабмин продолжает работу над документом.

Кроме того, правительство рассматривает вопрос о создании координационного органа по вопросам мобилизации и бронирования. Как пояснил Вениславский, он будет выполнять исключительно совещательно-консультативные функции и не будет обладать властными полномочиями. Орган сможет давать рекомендации министерствам, центральным органам исполнительной власти, местным и военным администрациям, которые будут принимать соответствующие решения.

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Вениславский объяснил необходимость пересмотра правил бронирования резким и систематическим увеличением количества забронированных работников по сравнению с началом года. По его мнению, необходимо проанализировать, в каких сферах выросло количество бронирований и было ли это обоснованно.

В то же время народный депутат раскритиковал Кабмин за недостаточные консультации с профильным парламентским комитетом в ходе подготовки поправок.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство примет новое постановление об изменениях в системе бронирования. По информации его источников, формулу вернут к прежнему виду, но идею создания Координационного совета оставят.

Кроме того, на сайте Верховной Рады был опубликован проект постановления, инициированный 63 народными депутатами. Они предлагают отменить все изменения и провести консультации с представителями бизнеса.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко ранее предупреждал о возможных проблемах, к которым могут привести новые правила бронирования в Украине.