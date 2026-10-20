Правила бронювання в Україні змінять: депутат розкрив, що буде з квотами 85% і 60%

У проєкті постанови Кабміну про зміну правил бронювання працівників не передбачатимуть обмежень у 85% для окремих підприємств і 60% для певних категорій комунальних служб.

Документ ще доопрацьовують, повідомив народний депутат від “Слуги народу” Федір Веніславський в інтерв’ю виданню Новини.LIVE.

За словами Веніславського, представники Міністерства економіки запевнили профільний комітет Верховної Ради, що в остаточній версії документа не буде конкретних відсоткових обмежень на бронювання працівників.

Остаточні положення постанови поки невідомі, оскільки Кабмін продовжує роботу над документом.

Також уряд розглядає створення координаційного органу з питань мобілізації та бронювання. Як пояснив Веніславський, він матиме виключно дорадчо-консультативні функції та не матиме владних повноважень. Орган зможе надавати рекомендації міністерствам, центральним органам виконавчої влади, місцевим і військовим адміністраціям, які ухвалюватимуть відповідні рішення.

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Веніславський пояснив необхідність перегляду правил бронювання різким і систематичним збільшенням кількості заброньованих працівників порівняно з початком року. На його думку, потрібно проаналізувати, у яких сферах зросла кількість бронювань і чи було це обґрунтовано.

Водночас нардеп розкритикував Кабмін за недостатні консультації з профільним парламентським комітетом під час підготовки змін.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що уряд ухвалить нову постанову щодо змін у бронюванні. За інформацією його джерел, формулу повернуть до попереднього вигляду, але ідею створення Координаційної ради залишать.

Також на сайті Верховної Ради оприлюднили проєкт постанови, який ініціювали 63 народні депутати. Вони пропонують скасувати всі зміни та провести консультації з представниками бізнесу.

Нагадаємо, народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Федієнко раніше попереджав про можливі проблеми, до яких можуть призвести нові правила бронювання в Україні.