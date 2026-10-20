Неиспользованные дни не сгорают: когда военный может получить деньги за отпуск

Выплата за неиспользованные дни отпуска начисляется за все дни, не предоставленные с момента объявления мобилизации, а не только за последний год службы.

Участники боевых действий имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней с сохранением денежного довольствия, однако в условиях военного положения воспользоваться им удается не каждому. Неиспользованные дни в конце года не аннулируются – за них предусмотрена денежная компенсация, пишет "Судебно-юридическая газета".

Право на отдых закреплено в статье 16-2 Закона "Об отпусках" и в законодательстве о статусе ветеранов войны, однако для военнослужащих порядок предоставления отпуска регулирует отдельная статья 10-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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В этом и заключается главное отличие от гражданских лиц. Они не могут ни перенести дополнительный отпуск на следующий год, ни получить за него деньги при увольнении. Военных отпускает только командир части, но неиспользованные дни сохраняются и подлежат компенсации в год увольнения.

Для оформления военнослужащий подает письменный рапорт с указанием вида отпуска и желаемых дат и прилагает удостоверение УБД, а командир принимает решение с учетом боевой обстановки. Однако существует ограничение: одновременно в отпуске может находиться не более 30% военнослужащих подразделения. Поданный рапорт не дает права покидать службу — до подписания приказа и выдачи распоряжения необходимо находиться в расположении части. Если рапорт игнорируют без уважительных причин, решение обжалуется в вышестоящее командование с сохранением подтверждения подачи документа.

Законом № 4470-IX от 4 июня 2025 года в статью 10-1 были внесены изменения, поэтому неиспользованные дни дополнительного отпуска УБД больше не аннулируются в конце года. Компенсации подлежат все дни, не предоставленные с момента объявления мобилизации в особый период, а выплачивается она при окончательном расчете в год увольнения — то есть получить деньги, продолжая служить, не получится.

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Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на службу. За её невыполнение предусмотрено наказание, хотя, как отметил один из военных, подобный документ существовал и раньше.