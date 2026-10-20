Невикористані дні не згорають: коли військовий може отримати гроші за відпустку

Виплату за невикористані дні відпустки нараховують за всі дні, не надані з моменту оголошення мобілізації, а не лише за останній рік служби.

Учасники бойових дій мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення, та у воєнний стан скористатися ним вдається не кожному. Невикористані дні наприкінці року не анулюються – за них передбачена грошова компенсація, пише "Судово-юридична газета".

Право на відпочинок закріплюють стаття 16-2 Закону "Про відпустки" та законодавство про статус ветеранів війни, однак для військовослужбовців порядок надання відпустки регулює окрема стаття 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У цьому й головна відмінність від цивільних. Ті не можуть ні перенести додаткову відпустку на наступний рік, ні отримати за неї гроші під час звільнення. Військових відпускає лише командир частини, але невикористані дні зберігаються й підлягають компенсації в рік звільнення.

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Для оформлення військовослужбовець подає письмовий рапорт із зазначенням виду відпустки та бажаних дат і додає посвідчення УБД, а командир ухвалює рішення з урахуванням бойової обстановки. Проте діє обмеження: одночасно у відпустці може перебувати не більше 30% військовослужбовців підрозділу. Поданий рапорт не дає права залишати службу – до підписання наказу й видачі припису потрібно бути в розташуванні частини. Якщо рапорт ігнорують без поважних причин, рішення оскаржують до вищого командування, зберігши підтвердження подачі документа.

Законом № 4470-IX від 4 червня 2025 року до статті 10-1 внесли зміни, тому невикористані дні додаткової відпустки УБД більше не згорають наприкінці року. Компенсації підлягають усі дні, не надані з моменту оголошення мобілізації в особливий період, а виплачують її під час остаточного розрахунку в рік звільнення – тобто отримати гроші, продовжуючи служити, не вийде.

Раніше повідомлялося, що співробітники ТЦК заходять до приватних будинків і силою забирають чоловіків. Омбудсман фіксує нові порушення, а юристи нагадують: навіть воєнний стан не скасовує недоторканності житла.

Також територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали детальну інструкцію щодо порядку взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на службу. За її невиконання передбачено покарання, хоча, як зазначив один із військових, подібний документ існував і раніше.