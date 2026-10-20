Семь тысяч ежемесячно в "Дії": кому открыли новые выплаты с 20 октября

Пособие беременным не выплачивается в течение всех девяти месяцев, а пособие на ребенка прекращается через год, несмотря на более длительный срок подачи заявления.

С 20 октября 2026 года через портал "Дія" можно оформить две государственные выплаты: пособие в связи с беременностью и родами — 7000 гривен ежемесячно, и пособие на уход за ребенком до года — также 7000 гривен, а для детей с инвалидностью — 10 500. О запуске услуг сообщила пресс-служба "Дії".

Суммы одинаковые, но они относятся к разным периодам и имеют отдельные условия. Их не назначают автоматически — необходимо подать заявление и соответствовать критериям программы.

Пособие для беременных предусмотрено для женщин, не охваченных общеобязательным государственным социальным страхованием на случай временной потери трудоспособности. Оно выплачивается не в течение всех девяти месяцев, а в течение установленного законом периода беременности и родов. Потребуется медицинское заключение о временной нетрудоспособности: заявление подается онлайн, если оно действует или с даты окончания его действия прошло не более шести месяцев. Поэтому женщинам, которые уже родили, но не оформляли пособие, стоит проверить дату. Деньги поступают на основной счет "Дія.Карти", ограничений на покупки нет.

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Вторая выплата покрывает расходы на уход за ребенком в первый год жизни и предназначена для приобретения детского питания, одежды, средств ухода и других разрешенных товаров. Заявление через портал могут подать матери, у которых ребенку еще не исполнился год и семь месяцев, однако пособие начисляется только до одного года – более длительный срок касается лишь возможности подачи заявления.

Процедура состоит из трёх этапов: авторизоваться на портале и заполнить первую часть заявления, получить по электронной почте ссылку на вторую часть, заполнить её и подписать через "Дія.Підпис" в течение 24 часов. Если не успеть, обращение останется неоформленным. Проект решения формирует система, но окончательно его согласовывает сотрудник Пенсионного фонда. Подать документы по-прежнему можно и лично — в сервисных центрах ПФУ, ЦНАП или через уполномоченное лицо общины.

Ранее сообщалось, что Бюджетный комитет Рады включил в поручения правительству предложение повысить пособие на проживание для ВПЛ на 1000 гривен с 1 января 2027 года.

Кроме того, правительство изменило правила оказания помощи пострадавшим: суммы от 200 тысяч до миллиона гривен, выплата разницы при изменении группы инвалидности и трехлетний срок для подачи заявления после отмены военного положения.