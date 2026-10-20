Сім тисяч щомісяця через "Дію": кому відкрили нові виплати з 20 жовтня

Допомога вагітним не покриває всі дев'ять місяців, а виплата на дитину припиняється в рік попри довший строк звернення.

З 20 жовтня 2026 року через портал "Дія" можна оформити дві державні виплати: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами – 7000 гривень щомісяця, і допомогу на догляд за дитиною до року – теж 7000 гривень, а для дітей з інвалідністю 10 500. Про запуск послуг повідомила пресслужба "Дії".

Суми однакові, та стосуються вони різних періодів і мають окремі умови. Призначають їх не автоматично – потрібно подати заяву й відповідати критеріям програми.

Допомога для вагітних передбачена для жінок, яких не охоплює загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Виплачують її не всі дев'ять місяців, а за визначений законом період вагітності та пологів. Знадобиться медичний висновок про тимчасову непрацездатність: заяву онлайн подають, якщо він чинний або з дати завершення його дії минуло не більше шести місяців. Тому жінкам, які вже народили, але допомогу не оформлювали, варто перевірити свою дату. Гроші надходять на основний рахунок Дія.Картки, обмежень щодо покупок немає.

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Друга виплата покриває догляд за дитиною в перший рік життя й призначена на дитяче харчування, одяг, засоби догляду та інші дозволені товари. Заяву через портал можуть подати матері, у яких дитині ще не виповнився рік і сім місяців, однак нараховують допомогу лише до одного року – довший строк стосується тільки можливості звернутися.

Процедура складається з трьох кроків: авторизуватися на порталі й заповнити першу частину заяви, отримати на пошту посилання на другу частину, заповнити її та підписати через Дія.Підпис протягом 24 годин. Якщо не встигнути, звернення залишиться неоформленим. Проєкт рішення формує система, але остаточно його узгоджує працівник Пенсійного фонду. Подати документи досі можна й особисто – у сервісних центрах ПФУ, ЦНАП або через уповноважену особу громади.

Раніше повідомлялося, що Бюджетний комітет Ради включив до доручень уряду пропозицію підвищити допомогу на проживання для ВПО на 1000 гривень із 1 січня 2027 року.

Також уряд переписав правила допомоги постраждалим: суми від 200 тисяч до мільйона гривень, виплата різниці при зміні групи інвалідності та три роки на звернення після воєнного стану.