Чернобыльские выплаты: как получить компенсацию через ПФУ — документы и порядок оформления

До 31 октября 2026 года работодатели должны подать в Пенсионный фонд Украины документы для финансирования дополнительных отпусков работников, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Адвокаты также объясняют, какие документы необходимы для оформления компенсации на питание.

Чернобыльский отпуск длится 14 рабочих или 16 календарных дней в год и предоставляется отдельным категориям граждан, определенным законом. При этом наличие удостоверения чернобыльца еще не означает, что можно избежать процедуры оформления.

Как поясняют Фокусу адвокаты Сергей Литвиненко и Валерий Шаповал, для получения предусмотренных законодательством выплат важно не только иметь право на льготу, но и правильно оформить документы. Также работникам следует проверить, подал ли работодатель необходимые сведения, а получатели других видов помощи должны знать, обратились ли они в ПФУ в установленном порядке.

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"Государство выплачивает компенсации, но только тем, кто своевременно подал документы. Спустя сорок лет после аварии на ЧАЭС Украина продолжает выполнять перед пострадавшими обязательства, закрепленные Законом № 796-XII. Однако между правом, закрепленным в законе, и деньгами на счете лежит административная процедура. Именно из-за неё, а не из-за отсутствия права, пострадавшие чаще всего лишаются того, что им полагается", — говорит адвокат, арбитражный управляющий Сергей Литвиненко и добавляет, что крайний срок не прощает. Поэтому следует поторопиться с подачей документов.

До 31 октября необходимо подать документы на чернобыльский отпуск

Основным нормативным актом в этой сфере является закон Украины № 796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Процедура использования бюджетных средств для соответствующих выплат регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 936.

Валерий Шаповал , адвокат

Важно проводить разграничение между государственным финансированием дополнительных "чернобыльских" отпусков и другими видами компенсаций, предусмотренными законодательством. Для финансирования таких отпусков документы подает работодатель, а не работник лично. Другие выплаты назначаются в соответствии с отдельными процедурами, в зависимости от вида помощи, категории пострадавшего лица и наличия определенных законом оснований.

По словам адвокатов, работодателям, планирующим получить государственное финансирование дополнительных чернобыльских отпусков в 2027 году, следует до 31 октября 2026 года включительно подать соответствующие документы в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, работники которых имеют законное право на такой отпуск.

Отметим, что работодателям, которые уже подавали документы ранее, также необходимо проверить актуальность сведений и выполнить требования по оформлению финансирования на следующий год.

Важно учитывать и то, что с 1 июля 2025 года соответствующие функции по финансированию чернобыльских выплат переданы Пенсионному фонду Украины. Поэтому документы, касающиеся финансирования дополнительных отпусков, необходимо подавать именно в ПФУ.

Какие документы необходимы для получения финансирования в 2027 году

Работодателю необходимо подготовить четыре основных документа:

Паспорт данных предприятия по форме № 1. В нём указывается информация о работодателе и работниках, имеющих право на соответствующие выплаты. Список работников. Он должен содержать фамилию, имя и отчество, категорию пострадавшего лица, серию и номер удостоверения, место жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. График дополнительных отпусков. В документе указываются запланированные периоды отдыха работников, имеющих соответствующее право. Расчет расходов на 2027 год. В нем определяются ожидаемые расходы на оплату дополнительных отпусков. Документы оформляются в соответствии с установленными формами. Порядок их представления определяется постановлением Кабмина № 936 и нормативными актами, регулирующими оформление соответствующих сведений.

Адвокат Сергей Литвиненко отмечает, что если работодатель не выполнит необходимые процедуры, это может создать проблемы с планированием финансирования на следующий год. Поэтому работникам, имеющим право на дополнительный отпуск, следует заранее предоставить работодателю удостоверение и другие документы, подтверждающие соответствующий статус, а также уточнить, включены ли они в необходимые списки.

Сергей Литвиненко , адвокат, арбитражный управляющий

Дело в бюджетном цикле. Финансирование планируется заранее, и те, кто не попал в план, рискуют начать год без покрытия расходов. С 1 июля 2025 года распорядителем средств на эти отпуска является ПФУ, а не органы социальной защиты, поэтому документы следует направлять именно в Фонд.

Кто имеет право на дополнительный чернобыльский отпуск

Согласно закону, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 рабочих дней, что соответствует 16 календарным дням, имеют лица, относящиеся к категории 2 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Закон также предусматривает соответствующие гарантии для одного из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой, или лица, его заменяющего, при соблюдении установленных условий.

Для оформления отпуска работник должен подтвердить своё право соответствующими документами. Самого факта работы на предприятии или проживания на определенной территории для этого недостаточно. В то же время конкретные условия предоставления и оплаты отпуска необходимо определять с учетом законодательства, действующего на момент его оформления, в частности норм, действующих во время военного положения.

Как работодатель получает средства после оформления отпуска

Подача документов до 31 октября необходима для планирования финансирования на следующий год. Однако после оформления отпуска работодатель должен выполнять и другие процедурные требования. В частности, в соответствии с описанным адвокатами порядком, до 25 числа месяца, за который начислены соответствующие расходы, работодатель подает в Пенсионный фонд документы для финансирования. В зависимости от установленной процедуры это могут быть приказ о предоставлении отпуска или выписка из него, расчет расходов, реестр получателей, необходимые реквизиты и сопроводительное письмо.

Данный механизм предусматривает перечисление средств работодателю для возмещения понесенных расходов, связанных с соответствующими выплатами. Это не означает, что Пенсионный фонд автоматически перечисляет деньги непосредственно работнику после представления им удостоверения.

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Сергей Литвиненко также обращает внимание на вопрос о сроках оплаты отпуска. По его словам, работодателю и работнику следует заранее выяснить порядок финансирования и оформления выплат, чтобы избежать споров. В то же время конкретные сроки выплаты отпускных и возможность возмещения расходов необходимо определять в соответствии с действующим трудовым законодательством и правилами финансирования.

Компенсация на питание: как оформить отдельную выплату

Помимо дополнительного отпуска, законодательство предусматривает и другие виды социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Одним из них является компенсация стоимости продуктов питания для определенных категорий получателей.

"Необходимо учитывать, что дополнительный отпуск является лишь одной из предусмотренных законодательством мер социальной защиты. Закон № 796-XII предусматривает также другие льготы, компенсации и помощь для определенных категорий граждан. В частности, вопросы единовременной компенсации за вред, причиненный здоровью, а также ежегодной помощи на оздоровление регулируется статьей 48 закона № 796-XII и порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2016 года № 760. Для отдельных категорий граждан могут предусматриваться и другие виды компенсаций и помощи", — отмечает Валерий Шаповал.

Так, с 1 июля 2025 года назначением и выплатой соответствующей компенсации занимается Пенсионный фонд Украины.

Справка о статусе пострадавшего от последствий аварии на ЧАЭС Фото: Фото из открытых источников

Для подачи заявления, по словам адвокатов, необходимо подготовить:

заявление о назначении выплаты;

копия удостоверения лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, или удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующей отметкой, если лицо законно отказалось от такого номера.

Подать документы можно в сервисный центр ПФУ, по почте или в электронном виде через доступные государственные сервисы. Также заявления принимаются через ЦНАП и уполномоченных представителей исполнительных органов территориальных общин в предусмотренных случаях.

Согласно порядку, указанному адвокатом, решение о назначении выплаты принимается не позднее чем через 10 дней после поступления заявления с полным комплектом документов.

Важно не путать эту процедуру с оформлением дополнительного отпуска: в первом случае человек обращается за назначением причитающейся ему компенсации, а во втором — финансирование оформляет работодатель.

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Кроме того, адвокаты рассмотрели размер пенсий и других выплат, предусмотренных для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Закон № 796-XII устанавливает социальные гарантии для соответствующих категорий граждан. В то же время фактические размеры отдельных выплат зависят от действующих законодательных норм, бюджетного финансирования и решений, применимых к конкретному виду помощи.

В частности, вопросы пенсий по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой, регулируются специальными положениями законодательства, а споры относительно расчета и перерасчета таких пенсий могут рассматриваться в административных судах. Поэтому конкретные суммы чернобыльских выплат на 2027 год необходимо определять после принятия соответствующих бюджетных решений и с учетом действующих норм. Не следует автоматически переносить размеры выплат предыдущих лет на следующий бюджетный период.

Что делать, если Пенсионный фонд отказал в выплате

Если ПФУ отказывает в назначении компенсации, не соглашается с расчетом или возникает спор по поводу финансирования, важно выяснить причину такого решения.

Адвокат Сергей Литвиненко советует в первую очередь получить письменный ответ с указанием правовых оснований. Затем можно подать жалобу в вышестоящий орган Пенсионного фонда, а если спор не будет урегулирован — рассмотреть возможность обращения в административный суд.

Для защиты своих прав следует хранить:

копии заявлений и представленных документов;

подтверждения их отправки или получения;

письменные ответы Пенсионного фонда;

свидетельство, подтверждающее статус пострадавшего лица;

расчеты выплат и другие документы, имеющие отношение к спору.

Также следует различать споры о назначении государственной выплаты и трудовые споры между работником и работодателем. От этого зависит порядок защиты права.

Что стоит сделать уже сейчас

До 31 октября 2026 года работодателям, планирующим получить финансирование на дополнительные чернобыльские отпуска в 2027 году, необходимо проверить актуальность данных, подготовить необходимый пакет документов и подать его в Пенсионный фонд Украины. Работникам, имеющим право на такой отпуск, следует убедиться, что у работодателя имеются документы, подтверждающие их статус, и что он учел их при планировании.

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Если речь идет о компенсации на питание или других видах помощи, необходимо отдельно проверить условия назначения и подать заявление в установленном порядке. Главное, что следует помнить: право на чернобыльскую льготу и процедура её финансирования — это не одно и то же. Чтобы получить положенные выплаты, необходимо подтвердить право на них и соблюсти правила оформления, применимые к конкретному виду помощи. А если такую помощь не предоставляют или задерживают, не стоит ждать.

"Споры, касающиеся выделения государственного финансирования, а также споры между работником и работодателем о предоставлении или оплате отпуска, могут потребовать различных способов правовой защиты", — говорит адвокат Валерий Шаповал.

Напомним, ранее Фокус писал о сроках и правилах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по оформлению пенсий. В частности, речь шла о том, кому из пенсионеров необходимо подтвердить личность до 31 декабря 2026 года.