Пенсионерам напомнили о важном требовании для получения выплат: подробности от ПФУ
ПФУ напомнил, кому из пенсионеров необходимо подтвердить личность до 31 декабря 2026 года. А Фокус объясняет, как это сделать удаленно и кто освобожден от этого требования.
Некоторые украинские пенсионеры и получатели страховых выплат должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы подтвердить право на получение выплат. Сделать это необходимо до 31 декабря каждого календарного года. О категориях получателей выплат, на которых распространяется это требование, и способах прохождения процедуры напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, ежегодная физическая идентификация обязательна для двух категорий получателей пенсий и страховых выплат:
- тех, кто временно проживает за пределами Украины;
- тех, кто проживает на временно оккупированных Россией территориях Украины.
Пройти процедуру идентификации необходимо до 31 декабря соответствующего календарного года. При этом существует исключение. Ежегодная физическая идентификация не требуется пенсионерам и получателям страховых выплат, которые выехали с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию и перевели выплаты по новому месту жительства.
Подтверждение личности пенсионера: как пройти физическую идентификацию
Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов подтверждения личности.
- Лично в сервисном центре ПФУ или в банке. Получатель выплат может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации. Также процедуру можно пройти в отделении уполномоченного банка.
- С помощью видеоконференцсвязи. Для этого необходимо зарегистрироваться через веб-портал электронных услуг ПФУ, воспользовавшись сервисом "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".
- Через Контакт-центр Пенсионного фонда по телефонам: 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71.
- Через "Дия.Подпись" ("Дия ID").
- Воспользоваться электронной подписью в приложении "Дія".
- Через зарубежные дипломатические представительства Украины. Этот вариант доступен получателям пенсий и страховых выплат, временно проживающим за рубежом.
Отметим, что узнать дату последней физической идентификации и проверить её результат можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо воспользоваться сервисом "Моя идентификация".
Кроме того, соответствующая информация доступна в мобильном приложении "Пенсионный фонд".Важно
В ПФУ напоминают, что порядок проведения физической идентификации определен статьей 47-1 закона Украины "Об общеобязательномгосударственное пенсионное страхование" и постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.
Напомним, в Украине планируют изменить порядок выплаты пенсий. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Кабмин планирует пересмотреть процедуру подтверждения трудового стажа для получения пенсий.