Пенсионерам напомнили о важном требовании для получения выплат: подробности от ПФУ

ПФУ напомнил, кому из пенсионеров необходимо подтвердить личность до 31 декабря 2026 года. А Фокус объясняет, как это сделать удаленно и кто освобожден от этого требования.

Некоторые украинские пенсионеры и получатели страховых выплат должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы подтвердить право на получение выплат. Сделать это необходимо до 31 декабря каждого календарного года. О категориях получателей выплат, на которых распространяется это требование, и способах прохождения процедуры напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, ежегодная физическая идентификация обязательна для двух категорий получателей пенсий и страховых выплат:

тех, кто временно проживает за пределами Украины;

тех, кто проживает на временно оккупированных Россией территориях Украины.

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Пройти процедуру идентификации необходимо до 31 декабря соответствующего календарного года. При этом существует исключение. Ежегодная физическая идентификация не требуется пенсионерам и получателям страховых выплат, которые выехали с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию и перевели выплаты по новому месту жительства.

Подтверждение личности пенсионера: как пройти физическую идентификацию

Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов подтверждения личности.

Лично в сервисном центре ПФУ или в банке. Получатель выплат может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации. Также процедуру можно пройти в отделении уполномоченного банка. С помощью видеоконференцсвязи. Для этого необходимо зарегистрироваться через веб-портал электронных услуг ПФУ, воспользовавшись сервисом "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи". Через Контакт-центр Пенсионного фонда по телефонам: 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71. Через "Дия.Подпись" ("Дия ID"). Воспользоваться электронной подписью в приложении "Дія". Через зарубежные дипломатические представительства Украины. Этот вариант доступен получателям пенсий и страховых выплат, временно проживающим за рубежом.

Отметим, что узнать дату последней физической идентификации и проверить её результат можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо воспользоваться сервисом "Моя идентификация".

Кроме того, соответствующая информация доступна в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

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В ПФУ напоминают, что порядок проведения физической идентификации определен статьей 47-1 закона Украины "Об общеобязательномгосударственное пенсионное страхование" и постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.

Напомним, в Украине планируют изменить порядок выплаты пенсий. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Кабмин планирует пересмотреть процедуру подтверждения трудового стажа для получения пенсий.