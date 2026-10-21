Пенсіонерам нагадали про важливу вимогу для отримання виплат: деталі від ПФУ

ПФУ нагадав, кому з пенсіонерів потрібно підтвердити особу до 31 грудня 2026 року. А Фокус пояснює, як це зробити дистанційно та хто звільнений від цієї вимоги.

Деякі українські пенсіонери та одержувачі страхових виплат мають щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб підтвердити право на отримання виплат. Зробити це необхідно до 31 грудня кожного календарного року. Про категорії одержувачів виплат, яких стосується ця вимога, та способи проходження процедури нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

За інформацією ПФУ, щорічна фізична ідентифікація обов’язкова для двох категорій одержувачів пенсій та страхових виплат:

тих, хто тимчасово проживає за межами України;

тих, хто проживає на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Пройти процедуру ідентифікації слід до 31 грудня відповідного календарного року. Водночас є виняток. Щорічна фізична ідентифікація не потрібна пенсіонерам та одержувачам страхових виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію та перевели виплати за новим місцем проживання.

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Підтвердження особи пенсіонера: як пройти фізичну ідентифікацію

Пенсійний фонд передбачив кілька способів підтвердження особи.

Особисто у сервісному центрі ПФУ або банку. Отримувач виплат може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації. Також процедуру можна пройти в установі уповноваженого банку. За допомогою відеоконференцзв’язку. Для цього потрібно зареєструватися через вебпортал електронних послуг ПФУ, скориставшись сервісом "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку". Через Контакт-центр Пенсійного фонду за телефонами: 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71. Через "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Скористатися електронним підписом у застосунку "Дія". Через закордонні дипломатичні установи України. Цей варіант доступний отримувачам пенсій та страхових виплат, які тимчасово проживають за кордоном.

Зазначимо, що дізнатися дату останньої фізичної ідентифікації та перевірити її результат можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно скористатися сервісом "Моя ідентифікація".

Також відповідна інформація доступна в мобільному застосунку "Пенсійний фонд".

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У ПФУ нагадують, що порядок проведення фізичної ідентифікації визначений статтею 47-1 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити оформлення виплат для пенсіонерів. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Кабмін планує переглянути процедуру підтвердження трудового стажу для отримання пенсій.