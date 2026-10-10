В Україні спростять процедуру підтвердження стажу для пенсій: уряд розкрив деталі (фото)

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Кабмін планує переглянути процедуру підтвердження трудового стажу для отримання пенсій. Нова процедура дозволить це зробити навіть без трудової книжки та записів у ній.

За словами пана Корецького, процедура підтвердження особливо матиме значення для тих осіб, які втратили документи через бойові дії чи окупацію. Про це йдеться в заяві глави уряду в Telegram.

"Насамперед стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватимуться трудова книжка та інші документи, перелік яких розширено", — заявив прем'єр.

Уряд планує переглянути систему нарахування пенсійного стажу Фото: скриншот

Глава Кабміну підкреслив, що у випадку відсутності документів (втрата з різних причин), то стаж можна буде підтвердити завдяки двох свідкам, які працювали з цією людиною. Пошуком відповідних осіб буде займатися Пенсійний Фонд.

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"Для тих, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Дії Уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів", — резюмував очільник уряду Сергій Корецький.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у 2026-му здійснюються пенсійні виплати українцям за кордоном. Пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію для продовження виплати пенсії.

Згодом стало відомо, що після смерті пенсіонера родичам можуть віддати до 90% його надбавки. Розмір виплати залежить від кількості таких членів сім’ї.