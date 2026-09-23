Після смерті пенсіонера родичам можуть віддати до 90% його надбавки: хто отримає гроші

Після смерті людини, яка мала право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, частину надбавки можуть отримувати непрацездатні члени її сім’ї. Розмір виплати залежить від кількості таких членів сім’ї.

Про це йдеться в Законі України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Якщо після смерті пенсіонера є один непрацездатний член сім’ї, йому можуть встановити надбавку у розмірі 70% надбавки до пенсії померлого годувальника або тієї надбавки, яка могла бути йому призначена. Якщо таких членів сім’ї двоє або більше, розмір становить 90%.

Право на таку виплату мають непрацездатні члени сім’ї, визначені статтею 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Надбавку встановлюють до пенсії, яку член сім’ї отримує за законом.

Окремі правила діють у разі смерті військовослужбовців, поліцейських та представників інших силових і спеціальних служб, які загинули під час виконання службових обов’язків і були посмертно нагороджені державними нагородами. Для їхніх непрацездатних членів сім’ї також передбачена надбавка у розмірі 70% за наявності одного такого члена сім’ї та 90% — якщо їх двоє або більше.

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Пенсії за особливі заслуги встановлює територіальний орган Пенсійного фонду України. Заяву про встановлення або перерахунок такої пенсії розглядають протягом 10 днів після подання всіх необхідних документів.

Українці, які тимчасово перебувають за межами країни, мають щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб зберегти виплату пенсії. Якщо пенсіонер пройшов цю процедуру у 2025 році, він може отримувати пенсію у 2026-му. Для продовження виплат у 2027 році ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня 2026 року.

Водночас частина українських пенсіонерів у 2026 році продовжує отримувати доплату за донорство. Її розмір за рік може перевищувати 3 тисячі гривень, однак новим отримувачам таку надбавку вже не призначають.