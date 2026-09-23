После смерти пенсионера родственникам могут отдать до 90 % его надбавки: кто получит деньги

После смерти человека, имевшего право на пенсию за особые заслуги перед Украиной, часть надбавки могут получать нетрудоспособные члены его семьи. Размер выплаты зависит от количества таких членов семьи.

Об этом говорится в Законе Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Если после смерти пенсионера остался один нетрудоспособный член семьи, ему может быть назначена надбавка в размере 70 % от надбавки к пенсии умершего кормильца или от той надбавки, которая могла бы быть ему назначена. Если таких членов семьи двое или более, размер надбавки составляет 90%.

Право на такую выплату имеют нетрудоспособные члены семьи, определенные в статье 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Надбавка начисляется к пенсии, которую член семьи получает в соответствии с законом.

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Особые правила действуют в случае смерти военнослужащих, полицейских и представителей других силовых и специальных служб, погибших при исполнении служебных обязанностей и посмертно награжденных государственными наградами. Для их нетрудоспособных членов семьи также предусмотрена надбавка в размере 70 % при наличии одного такого члена семьи и 90 % — если их двое или более.

Пенсии за особые заслуги назначает территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Заявление о назначении или перерасчете такой пенсии рассматривается в течение 10 дней после подачи всех необходимых документов.

Украинцы, временно находящиеся за пределами страны, должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы сохранить право на получение пенсии. Если пенсионер прошел эту процедуру в 2025 году, он может получать пенсию в 2026 году. Для продолжения выплат в 2027 году идентификацию необходимо пройти до 31 декабря 2026 года.

В то же время часть украинских пенсионеров в 2026 году продолжает получать доплату за донорство. Её размер в год может превышать 3 тысячи гривен, однако новым получателям такую надбавку уже не назначают.