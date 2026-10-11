Новые правила для пенсионеров: в Украине планируют изменить порядок оформления выплат — что известно (фото)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Кабмин планирует пересмотреть процедуру подтверждения трудового стажа для получения пенсий. Новая процедура позволит сделать это даже без трудовой книжки и записей в ней.

По словам г-на Корецкого, процедура подтверждения будет особенно важна для тех, кто лишился документов в результате боевых действий или оккупации. Об этом говорится в заявлении главы правительства в Telegram.

"Прежде всего, стаж будет подтверждаться на основании данных государственных электронных реестров. Если таких данных нет, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых расширен", — заявил премьер.

Правительство планирует пересмотреть систему начисления пенсионного стажа Фото: скриншот

Глава Кабмина подчеркнул, что в случае отсутствия документов (утрата по разным причинам) стаж можно будет подтвердить с помощью двух свидетелей, которые работали с этим человеком. Поиском соответствующих лиц будет заниматься Пенсионный фонд.

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"Для тех, кто когда-то работал на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также для тех, чьи документы были уничтожены в результате войны, предусмотрен отдельный порядок зачисления стажа. Действия правительства направлены на то, чтобы люди, пострадавшие от войны, не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов", — резюмировал глава правительства Сергей Корецкий.

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Напомним, как ранее советовала Фокусу юрист Дина Дрижакова, не стоит дожидаться пенсионного возраста, а уже сейчас проверить свой стаж, данные о заработке и уплате ЕСВ. Если обнаружены пробелы — их можно исправить, а при необходимости использовать механизмы добровольного страхования.

Кроме того, Фокус сообщал о том, как в 2026 году осуществляются пенсионные выплаты украинцам за рубежом. Пенсионерам, временно проживающим за рубежом, необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию для продолжения выплаты пенсии.

Впоследствии стало известно, что после смерти пенсионера родственникам могут выплатить до 90 % его надбавки. Размер выплаты зависит от количества таких членов семьи.