Чорнобильські виплати: як отримати компенсації через ПФУ — документи та порядок оформлення

До 31 жовтня 2026 року роботодавці мають подати до Пенсійного фонду України документи для фінансування додаткових відпусток працівників, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Адвокати пояснюють також, які документи потрібні для оформлення компенсації на харчування.

Чорнобильська відпустка триває 14 робочих, або 16 календарних днів на рік і належить окремим категоріям громадян, визначеним законом. Водночас наявність посвідчення чорнобильця ще не означає, що процедури оформлення можна уникнути.

Як пояснюють Фокусу адвокати Сергій Литвиненко та Валерій Шаповал, для отримання передбачених законодавством виплат важливо не лише мати право на пільгу, а й правильно оформити документи. Також працівникам варто перевірити, чи подав роботодавець необхідні відомості, а одержувачі інших видів допомоги мають знати, чи звернулися вони до ПФУ в установленому порядку.

"Держава платить, але лише тим, хто вчасно подав документи. Сорок років після аварії на ЧАЕС Україна продовжує виконувати перед постраждалими зобов'язання, закріплені Законом № 796-XII. Однак між правом, записаним у законі, і грошима на рахунку лежить адміністративна процедура. Саме на ній, а не на відсутності права, постраждалі найчастіше втрачають належне", — каже адвокат, арбітражний керуючий Сергій Литвиненко і додає, що дедлайн не пробачає. Тому слід поквапитися із поданням документів.

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До 31 жовтня потрібно подати документи на чорнобильську відпустку

Основним нормативним актом у цій сфері є закон України № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Процедуру використання бюджетних коштів для відповідних виплат регулює постанова Кабінету Міністрів України № 936.

Валерій Шаповал , адвокат

Важливо розмежовувати державне фінансування додаткових "чорнобильських" відпусток та інші види компенсацій, передбачені законодавством. Для фінансування таких відпусток документи подає роботодавець, а не працівник особисто. Інші виплати призначаються за окремими процедурами, залежно від виду допомоги, категорії постраждалої особи та наявності визначених законом підстав.

За словами адвокатів, роботодавцям, які планують отримувати державне фінансування додаткових чорнобильських відпусток 2027 року, слід до 31 жовтня 2026 року включно подати відповідні документи до територіального органу Пенсійного фонду України. Йдеться про підприємства, установи та організації, працівники яких мають законне право на таку відпустку.

Зазначимо, що роботодавцям, які вже подавали документи раніше, також потрібно перевірити актуальність відомостей і виконати вимоги щодо оформлення фінансування на наступний рік.

Важливо враховувати і те, що від 1 липня 2025 року відповідні функції з фінансування чорнобильських виплат передано Пенсійному фонду України. Тому документи щодо фінансування додаткових відпусток потрібно подавати саме до ПФУ.

Які документи потрібні для фінансування у 2027 році

Роботодавцю необхідно підготувати чотири основні документи:

Паспорт даних підприємства за формою № 1. У ньому зазначають інформацію про роботодавця та працівників, які мають право на відповідні виплати. Список працівників. Він має містити прізвище, ім'я та по батькові, категорію постраждалої особи, серію та номер посвідчення, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Графік додаткових відпусток. У документі зазначають заплановані періоди відпочинку працівників, які мають відповідне право. Розрахунок витрат на 2027 рік. У ньому визначають очікувані витрати на оплату додаткових відпусток.Документи оформлюють відповідно до встановлених форм. Порядок їх подання визначається постановою Кабміну № 936 та нормативними актами, що регулюють оформлення відповідних відомостей.

Адвокат Сергій Литвиненко наголошує, якщо роботодавець не виконає необхідних процедур, це може створити проблеми з плануванням фінансування на наступний рік. Тому працівникам, які мають право на додаткову відпустку, варто заздалегідь надати роботодавцю посвідчення та інші документи, що підтверджують відповідний статус, а також уточнити, чи включено їх до необхідних списків.

Сергій Литвиненко , адвокат, арбітражний керуючий

Річ у бюджетному циклі. Фінансування планується заздалегідь, і ті, хто не потрапив до планування, ризикують розпочати рік без покриття. З 1 липня 2025 року розпорядником коштів на ці відпустки є ПФУ, а не органи соціального захисту, тож документи слід адресувати саме Фонду.

Хто має право на додаткову чорнобильську відпустку

За законом, право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 робочих днів, що відповідає 16 календарним дням, мають особи, які відносяться до категорії 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон також передбачає відповідні гарантії для одного з батьків дитини з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою, або особи, яка його замінює, за встановлених умов.

Для оформлення відпустки працівник має підтвердити своє право відповідними документами. Самого факту роботи на підприємстві або проживання на певній території для цього недостатньо.Водночас конкретні умови надання та оплати відпустки необхідно визначати з урахуванням законодавства, чинного на момент її оформлення, зокрема норм, які діють під час воєнного стану.

Як роботодавець отримує кошти після оформлення відпустки

Подання документів до 31 жовтня потрібне для планування фінансування на наступний рік. Проте після оформлення відпустки роботодавець має виконувати й інші процедурні вимоги. Зокрема, відповідно до описаного адвокатами порядку, до 25 числа місяця, за який нараховано відповідні витрати, роботодавець подає до Пенсійного фонду документи для фінансування. Залежно від установленої процедури це можуть бути наказ про надання відпустки або витяг із нього, розрахунок витрат, реєстр отримувачів, необхідні реквізити та супровідний лист.

Механізм цей передбачає перерахування коштів роботодавцю для відшкодування належних витрат, пов'язаних із відповідними виплатами. Це не означає, що Пенсійний фонд автоматично перераховує гроші безпосередньо працівникові після подання ним посвідчення.

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Сергій Литвиненко також звертає увагу на питання строків оплати відпустки. За його поясненням, роботодавцеві та працівникові варто заздалегідь з'ясувати порядок фінансування й оформлення виплат, щоб уникнути спорів. Водночас конкретні строки виплати відпускних і можливість відшкодування витрат потрібно визначати відповідно до чинного трудового законодавства та правил фінансування.

Компенсація на харчування: як оформити окрему виплату

Окрім додаткової відпустки, законодавство передбачає інші види соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Одним із них є компенсація вартості продуктів харчування для визначених категорій одержувачів.

"Необхідно враховувати, що додаткова відпустка є лише одним із передбачених законодавством заходів соціального захисту. Закон № 796-XII передбачає також інші пільги, компенсації та допомогу для визначених категорій громадян. Зокрема, питання одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення регулюється статтею 48 закону № 796-XII і порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 760. Для окремих категорій громадян можуть передбачатися й інші види компенсацій та допомоги", — зауважує Валерій Шаповал.

Так, від 1 липня 2025 року призначенням і виплатою відповідної компенсації займається Пенсійний фонд України.

Посвідчення постраждалого від наслідків аварії на ЧАЕС Фото: фото з відкритих джерел

Для звернення, за словами адвокатів, необхідно підготувати:

заяву про призначення виплати;

копія посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи чи посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорт із відповідною відміткою, якщо людина законно відмовилася від такого номера.

Подати документи можна до сервісного центру ПФУ, поштою або в електронній формі через доступні державні сервіси. Також звернення приймають через ЦНАП та уповноважених представників виконавчих органів територіальних громад у передбачених випадках.

За наведеним адвокатом порядком, рішення щодо призначення виплати ухвалюють не пізніше ніж через 10 днів після надходження заяви з повним комплектом документів.

Важливо не плутати цю процедуру з оформленням додаткової відпустки: у першому випадку людина звертається по призначення належної їй компенсації, а в другому фінансування оформлює роботодавець.

Чи зміняться пенсії та допомога на оздоровлення у 2027 році

Також адвокати розглянули розмір пенсій та інших виплат, передбачених для постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон № 796-XII встановлює соціальні гарантії для відповідних категорій громадян. Водночас фактичні розміри окремих виплат залежать від чинних законодавчих норм, бюджетного фінансування та рішень, які застосовуються до конкретного виду допомоги.

Зокрема, питання пенсій по інвалідності, пов'язаній із Чорнобильською катастрофою, регулюється спеціальними положеннями законодавства, а спори щодо розрахунку та перерахунку таких пенсій можуть розглядатися в адміністративних судах. Тому конкретні суми чорнобильських виплат на 2027 рік потрібно визначати після ухвалення відповідних бюджетних рішень та з урахуванням чинних норм. Не варто автоматично переносити розміри виплат попередніх років на наступний бюджетний період.

Що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив у виплаті

Якщо ПФУ відмовляє у призначенні компенсації, не погоджується з розрахунком або виникає спір щодо фінансування, важливо з'ясувати причину такого рішення.

Адвокат Сергій Литвиненко радить насамперед отримати письмову відповідь із зазначенням правових підстав. Далі можна звернутися зі скаргою до вищого органу Пенсійного фонду, а якщо спір не вирішено — розглянути можливість звернення до адміністративного суду.

Для захисту своїх прав варто зберігати:

копії заяв і поданих документів;

підтвердження їхнього надсилання або прийняття;

письмові відповіді Пенсійного фонду;

посвідчення, що підтверджує статус постраждалої особи;

розрахунки виплат та інші документи, які стосуються спору.

Також слід розрізняти спори щодо призначення державної виплати та трудові спори між працівником і роботодавцем. Від цього залежить порядок захисту права.

Що варто зробити вже зараз

До 31 жовтня 2026 року роботодавцям, які планують отримувати фінансування додаткових чорнобильських відпусток у 2027 році, потрібно перевірити актуальність даних, підготувати необхідний пакет документів і подати його до Пенсійного фонду України. Працівникам, які мають право на таку відпустку, варто переконатися, що роботодавець має документи, які підтверджують їхній статус, і врахував їх під час планування.

Важливо

Чорнобильська пенсія: скільки і кому доплатять та як робити перерахунок

Якщо йдеться про компенсацію на харчування або інші види допомоги, потрібно окремо перевірити умови призначення та подати заяву в установленому порядку. Головне, що слід пам'ятати, право на чорнобильську пільгу та процедура її фінансування — не одне й те саме. Щоб отримати належні виплати, необхідно підтвердити право на них і дотриматися правил оформлення, які застосовуються до конкретного виду допомоги. А якщо таку допомогу не надають чи затримують, не треба чекати.

"Спори щодо призначення державного фінансування та спори працівника з роботодавцем про надання чи оплату відпустки можуть потребувати різних способів правового захисту", — каже адвокат Валерій Шаповал.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про терміни і правила від ПФУ для оформлення пенсій. Детально йшлося про те, кому з пенсіонерів потрібно підтвердити особу до 31 грудня 2026 року.