Авиабилеты в Европе могут подорожать: что прогнозируют в Ryanair

В 2027 году авиабилеты в Европе могут подорожать на 10–20 %, что станет самым значительным ростом цен в истории региона. По словам генерального директора Ryanair Майкла О’Лири, причина заключается не только в войне на Ближнем Востоке.

Во время пресс-конференции в Брюсселе О’Лири назвал главными причинами резкое подорожание авиационного топлива и вероятное сокращение количества доступных мест на рейсах, пишет Bloomberg. По прогнозам генерального директора Ryanair, это станет самым значительным ростом цен в истории региона.

По словам О’Лири, война на Ближнем Востоке привела к росту цен на авиационное топливо. Авиакомпаниям придется переложить часть дополнительных расходов на пассажиров, повысив тарифы.

В то же время даже подорожание билетов может не компенсировать перевозчикам рост расходов. О’Лири предположил, что рентабельность авиакомпаний окажется под давлением, поскольку расходы на топливо будут расти быстрее, чем доходы от продажи билетов.

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Еще один фактор — сокращение предложения на рынке. Глава Ryanair ожидает, что из-за финансовых проблем часть перевозчиков может обанкротиться или стать объектом поглощения. В таком случае пассажирам будет доступно меньше мест, что также может способствовать росту цен.

Как авиакомпании защищаются от дорогого топлива

Часть перевозчиков заранее заключает контракты, которые позволяют фиксировать цены на топливо или защищаться от резких колебаний рынка. Такой механизм помогает сдерживать расходы, когда рыночные цены растут.

Однако эта защита не бессрочна. По словам О’Лири, Ryanair обеспечила фиксацию цен примерно на 80 % потребностей в топливе до марта 2027 года — по цене около 67 долларов за баррель. После этого уровень защиты существенно снижается: на следующий период у компании есть покрытие лишь для части потребностей.

О’Лири отметил, что многие другие европейские авиакомпании также недостаточно защищены от роста цен на топливо в 2027 году. Это может усилить давление на их финансы и заставить пересмотреть тарифы.

Что это означает для пассажиров

Прогноз Ryanair не означает, что все авиабилеты в Европе автоматически подорожают на 20%. Фактическое изменение цен будет зависеть от маршрута, спроса, конкуренции между перевозчиками и затрат конкретной авиакомпании. Оценка О’Лири описывает возможное развитие рынка, а не уже принятое решение о повышении тарифов.

Ранее Фокус сообщал, что европейские перевозчики начали отменять отдельные рейсы из-за нехватки топлива и последствий войны в Иране.

Кроме того, мы сообщали, что Еврокомиссия разъяснила правила изменения цены после покупки билета: перевозчики не могут просто добавить топливный сбор к уже оплаченной стоимости.