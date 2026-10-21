Авіаквитки в Європі можуть подорожчати: що прогнозують у Ryanair

У 2027 році авіаквитки в Європі можуть подорожчати на 10–20%, що стане найбільшим зростанням цін в історії регіону. За словами гендиректора Ryanair Майкла О’Лірі, причина не тільки у війні на Близькому Сході.

Під час пресконференції у Брюсселі О’Лірі назвав головними причинами різке подорожчання авіаційного пального та ймовірне скорочення кількості доступних місць на рейсах, пише Bloomberg. Збільшення цін стане найбільшим зростанням цін в історії регіону, прогнозує генеральний директор Ryanair.

За словами О’Лірі, війна на Близькому Сході призвела до зростання цін на пальне для літаків. Авіакомпаніям доведеться перекладати частину додаткових витрат на пасажирів, підвищуючи тарифи.

Водночас навіть подорожчання квитків може не компенсувати перевізникам збільшення витрат. О’Лірі припустив, що прибутковість авіакомпаній опиниться під тиском, оскільки рахунки за пальне зростатимуть швидше, ніж доходи від продажу квитків.

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Ще один чинник — скорочення пропозиції на ринку. Глава Ryanair очікує, що через фінансові проблеми частина перевізників може збанкрутувати або стати об’єктом поглинання. У такому разі пасажирам буде доступно менше місць, що також може сприяти зростанню цін.

Як авіакомпанії захищаються від дорогого пального

Частина перевізників заздалегідь укладає контракти, які дають змогу фіксувати ціни на пальне або захищатися від різких коливань ринку. Такий механізм допомагає стримувати витрати, коли ринкові ціни зростають.

Однак цей захист не безстроковий. За словами О’Лірі, Ryanair забезпечила фіксацію цін приблизно на 80% потреб у пальному до березня 2027 року — за ціною близько 67 доларів за барель. Після цього рівень захисту істотно зменшується: на наступний період компанія має покриття лише для частини потреб.

О’Лірі зазначив, що багато інших європейських авіакомпаній також недостатньо захищені від зростання цін на пальне у 2027 році. Це може посилити тиск на їхні фінанси та змусити переглядати тарифи.

Що це означає для пасажирів

Прогноз Ryanair не означає, що всі авіаквитки в Європі автоматично подорожчають на 20%. Фактична зміна цін залежатиме від маршруту, попиту, конкуренції між перевізниками та витрат конкретної авіакомпанії. Оцінка О’Лірі описує можливий розвиток ринку, а не вже ухвалене рішення про підвищення тарифів.

Раніше Фокус писав, що європейські перевізники почали скасовувати окремі рейси через дефіцит пального та наслідки війни в Ірані.

Також ми повідомляли, що Єврокомісія пояснювала правила зміни ціни після придбання квитка: перевізники не можуть просто додати паливний збір до вже оплаченої вартості.