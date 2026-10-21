Комитет Рады поддержал повышение зарплат военных: когда будет финальное решение, — нардеп

Поправка обязывает увеличить выплаты, но конкретной цифры в ней уже нет — размер повышения зарплаты военнослужащих будет определять правительство.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал поправку № 1279, предусматривающую повышение зарплат военнослужащим. Члены комитета проголосовали за неё единогласно, однако документ ещё должен пройти через сессионный зал, после чего правительство должно изменить постановление о денежном обеспечении военных. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Поправка касается именно повышения зарплат, а не просто их пересмотра. В то же время по настоянию правительства из документа было удалено упоминание о проценте, на который должны расти выплаты — то есть конкретного размера повышения в тексте теперь нет.

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Поправку № 1279 учли вместе с поправкой № 1283 народного депутата Пуртовой, которая предусматривает поручение правительству пересмотреть зарплаты военнослужащих. По словам Железняка, к подготовке документа присоединились депутаты от различных политических сил.

Комитет единогласно поддержал поправку о повышении зарплат военнослужащим

Следующий шаг — отстоять поправку во время голосования в сессионном зале, и этот вопрос планируется рассмотреть на следующей неделе. Даже после принятия решения останется добиться его выполнения: Кабинет Министров должен внести изменения в постановление, регулирующее зарплаты военнослужащих.

Ранее сообщалось, что правительство нашло 7 миллиардов долларов за счет внутренней экономии и оптимизации бюджета — эти средства должны полностью покрыть выплаты военнослужащим и профинансировать закупку новых дронов.

Кроме того, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что денег в госбюджете на зарплаты военным хватит менее чем на два месяца. Для покрытия дефицита, по его словам, необходимы изменения в бюджете и дополнительная помощь международных партнеров.