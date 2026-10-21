Комітет Ради підтримав підвищення зарплат військових: коли буде фінальне рішення, — нардеп
Правка зобов'язує підняти виплати, але конкретної цифри в ній уже немає – розмір підвищення зарплати для військових визначатиме уряд.
Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав правку №1279, яка передбачає збільшення зарплат військовослужбовцям. Члени комітету проголосували за неї одноголосно, проте документ ще має пройти сесійну залу, після чого уряд мусить змінити постанову про грошове забезпечення військових. Про це в Telegram повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Правка стосується власне підвищення зарплат, а не лише їхнього перегляду. Водночас за наполяганням уряду з документа прибрали згадку про відсоток, на який мають зростати виплати – тобто конкретного розміру підвищення в тексті тепер немає.
Правку №1279 врахували разом із поправкою №1283 народної депутатки Пуртової, яка передбачає доручення уряду переглянути зарплати військовослужбовців. До підготовки документа, за словами Железняка, долучилися депутати від різних політичних сил.
Наступний крок – відстояти правку під час голосування в сесійній залі, і це питання планують розглянути наступного тижня. Навіть після ухвалення рішення залишиться домогтися його виконання: Кабінет Міністрів має внести зміни до постанови, яка регулює зарплати військових.
Раніше повідомлялося, що уряд знайшов 7 мільярдів доларів завдяки внутрішній економії та оптимізації бюджету – ці кошти мають повністю закрити виплати військовослужбовцям і профінансувати нові дрони.
Також народний депутат Вадим Івченко заявив, що грошей у держбюджеті на зарплати військовим вистачить менш ніж на два місяці. Для покриття дефіциту, за його словами, потрібні зміни до бюджету та додаткова допомога міжнародних партнерів.