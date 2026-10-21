Комітет Ради підтримав підвищення зарплат військових: коли буде фінальне рішення, — нардеп

Правка зобов'язує підняти виплати, але конкретної цифри в ній уже немає – розмір підвищення зарплати для військових визначатиме уряд.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав правку №1279, яка передбачає збільшення зарплат військовослужбовцям. Члени комітету проголосували за неї одноголосно, проте документ ще має пройти сесійну залу, після чого уряд мусить змінити постанову про грошове забезпечення військових. Про це в Telegram повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Правка стосується власне підвищення зарплат, а не лише їхнього перегляду. Водночас за наполяганням уряду з документа прибрали згадку про відсоток, на який мають зростати виплати – тобто конкретного розміру підвищення в тексті тепер немає.

Видео дня

Правку №1279 врахували разом із поправкою №1283 народної депутатки Пуртової, яка передбачає доручення уряду переглянути зарплати військовослужбовців. До підготовки документа, за словами Железняка, долучилися депутати від різних політичних сил.

Комітет підтримав правку щодо підвищення зарплат військовим одноголосно

Наступний крок – відстояти правку під час голосування в сесійній залі, і це питання планують розглянути наступного тижня. Навіть після ухвалення рішення залишиться домогтися його виконання: Кабінет Міністрів має внести зміни до постанови, яка регулює зарплати військових.

Раніше повідомлялося, що уряд знайшов 7 мільярдів доларів завдяки внутрішній економії та оптимізації бюджету – ці кошти мають повністю закрити виплати військовослужбовцям і профінансувати нові дрони.

Також народний депутат Вадим Івченко заявив, що грошей у держбюджеті на зарплати військовим вистачить менш ніж на два місяці. Для покриття дефіциту, за його словами, потрібні зміни до бюджету та додаткова допомога міжнародних партнерів.