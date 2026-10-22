Польша хочет резко поднять сумму для въезда в страну: сколько денег придется иметь украинцам

В Польше предлагают увеличить минимальную сумму средств, которую иностранцы должны иметь для пребывания в стране. Согласно проекту, для поездки продолжительностью до четырёх дней потребуется не менее 1000 злотых (около 11 590 грн), а при более длительном пребывании — 300 злотых (около 3 477 грн) на каждый день.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на проект постановления Министерства внутренних дел и администрации Польши (MSWiA), опубликованный на сайте Правительственного центра законодательства.

В настоящее время иностранцы должны иметь не менее 300 злотых (около 3 477 грн), если планируют находиться в Польше до четырёх дней, или 75 злотых (около 869 грн) на каждый день, если поездка продлится дольше. Новые правила предусматривают увеличение этих сумм до 1 000 злотых (около 11 590 грн) и 300 злотых (около 3 477 грн) соответственно.

Авторы проекта объясняют необходимость изменений тем, что установленные требования не обновлялись с 2016 года. За это время цены на товары и услуги существенно изменились, в результате чего реальная стоимость предусмотренных законодательством сумм снизилась.

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Предлагается установить отдельные требования для иностранцев, у которых оплачено проживание, которые участвуют в туристических мероприятиях, молодежных лагерях или спортивных соревнованиях, приезжают на лечение или санаторно-курортное оздоровление либо участвуют в программах сезонной работы, которая не является основной целью их пребывания.

Для этих категорий планируется увеличить минимальную сумму с 20 злотых (около 232 грн) до 130 злотых (около 1 507 грн) за каждый день пребывания. В целом иностранец должен будет иметь не менее 650 злотых (около 7 534 грн).

Изменения также коснутся иностранцев, приезжающих в Польшу для обучения, научных исследований, стажировок или проведения исследовательских работ. Для покрытия расходов на первые два месяца пребывания предлагается увеличить необходимую сумму с 1270 злотых (около 14 716 грн) до 2020 злотых (около 23 371 грн).

В пояснительной записке к проекту указано, что предложенные требования соответствуют ориентировочным суммам, применяемым в ряде стран Шенгенской зоны, в частности в Болгарии, Хорватии, Литве и Эстонии.

Согласно проекту, постановление должно вступить в силу через 30 дней после официального обнародования. В представленном материале не указано, что новые требования уже вступили в силу.

Напомним, Польша приостановила предоставление пакета военной помощи Украине после решения Львовского облсовета посвятить 2027 год УПА и Роману Шухевичу. В украинском правительстве заявили, что работают над отменой этого решения Варшавы.

На заседании 20 октября Львовский областной совет принял решение посвятить 2027 год УПА, Роману Шухевичу и Ольжичу. В Польше эту инициативу подвергли критике, а МИД Украины заявил о попытках урегулировать ситуацию.