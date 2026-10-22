Польща хоче різко підняти суму для в'їзду в країну: скільки грошей доведеться мати українцям

У Польщі пропонують підвищити мінімальну суму коштів, яку іноземці повинні мати для перебування в країні. За проєктом, для поїздки тривалістю до чотирьох днів потрібно буде щонайменше 1000 злотих (близько 11 590 грн), а за довшого перебування — 300 злотих (близько 3 477 грн) на кожен день.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Prawna з посиланням на проєкт постанови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA), опублікований на сайті Урядового центру законодавства.

Наразі іноземці повинні мати щонайменше 300 злотих (близько 3 477 грн), якщо планують перебувати в Польщі до чотирьох днів, або 75 злотих (близько 869 грн) на кожен день, якщо поїздка триватиме довше. Нові правила передбачають збільшення цих сум до 1000 злотих (близько 11 590 грн) і 300 злотих (близько 3 477 грн) відповідно.

Автори проєкту пояснюють необхідність змін тим, що встановлені вимоги не оновлювалися з 2016 року. За цей час суттєво змінилися ціни на товари та послуги, через що реальна вартість передбачених законодавством сум знизилася.

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Окремі вимоги пропонують встановити для іноземців, які мають оплачене проживання, беруть участь у туристичних заходах, молодіжних таборах або спортивних змаганнях, приїжджають на лікування чи санаторне оздоровлення або беруть участь у програмах сезонної роботи, яка не є головною метою їхнього перебування.

Для цих категорій мінімальну суму планують збільшити з 20 злотих (близько 232 грн) до 130 злотих (близько 1 507 грн) на кожен день перебування. Загалом іноземець повинен буде мати не менше ніж 650 злотих (близько 7 534 грн).

Зміни також стосуватимуться іноземців, які приїжджають до Польщі для навчання, наукових досліджень, стажувань або виконання дослідницьких робіт. Для покриття витрат на перші два місяці перебування необхідну суму пропонують збільшити з 1270 злотих (близько 14 716 грн) до 2020 злотих (близько 23 371 грн).

У поясненні до проєкту зазначено, що запропоновані вимоги відповідають орієнтовним сумам, які застосовують у низці країн Шенгенської зони, зокрема Болгарії, Хорватії, Литві та Естонії.

Згідно з проєктом, постанова має набути чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення. У наданому матеріалі не зазначено, що нові вимоги вже набули чинності.

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