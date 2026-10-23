Когда будут отключать свет в Киеве и области: опубликованы графики

В пятницу, 23 октября, украинцам вновь будут отключать свет из-за последствий российских атак на энергосистему. В Киеве и Киевской области продолжительность отключений будет зависеть от очереди — у некоторых потребителей электричества не будет до восьми часов в сутки.

В пятницу, 23 октября, в большинстве областей Украины будут вводиться почасовые отключения электроэнергии. Ограничения предварительно запланированы с 06:00 до 23:59, а для бытовых потребителей могут одновременно отключать от одной до двух очередей. Для промышленных предприятий будут действовать отдельные графики ограничения мощности.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в своём официальном Telegram-канале.

По информации энергетиков, ограничения на потребление электроэнергии будут введены в некоторых регионах страны, если ситуация в энергосистеме не изменится.

Конкретное время, когда по определенному адресу не будет электроэнергии, зависит от региона и очереди отключения. Чтобы узнать, когда отключат свет по конкретному адресу, необходимо проверить информацию на официальном сайте или страницах в социальных сетях местного оператора системы распределения — облэнерго.

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Киев: график отключений на 23 октября

По распоряжению "Укрэнерго" завтра в столице также будут проводиться отключения. Жителям Киева доступны следующие способы проверки:

Киевская область: графики отключений на 23 октября

Согласно опубликованным графикам ДТЭК, дольше всего без света могут оставаться подзоны 2.1 и 2.2 — 8 часов, а меньше всего — 3.1, 3.2, 6.1 и 6.2, для которых предусмотрено по 4 часа отключений:

в подгруппах 1.1 и 1.2 электроэнергию планируется отключать дважды: с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00. Общая продолжительность составит 7 часов 30 минут;

планируется отключать дважды: с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00. Общая продолжительность составит 7 часов 30 минут; в подгруппах 2.1 и 2.2 света не будет с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00. Всего это 8 часов в сутки;

света не будет с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00. Всего это 8 часов в сутки; для подгрупп 3.1 и 3.2 предусмотрено одно отключение — с 11:00 до 15:00. Таким образом, эти потребители могут провести без электроэнергии 4 часа;

предусмотрено одно отключение — с 11:00 до 15:00. Таким образом, эти потребители могут провести без электроэнергии 4 часа; в подгруппах 4.1 и 4.2 свет планируют отключать дважды: с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00. В сумме это 6 часов 30 минут;

свет планируют отключать дважды: с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00. В сумме это 6 часов 30 минут; для подгрупп 5.1 и 5.2 предусмотрены отключения с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30. Общая продолжительность — 6 часов;

предусмотрены отключения с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30. Общая продолжительность — 6 часов; в подгруппах 6.1 и 6.2 электроэнергии не будет с 14:30 до 18:30 — всего 4 часа.

Графики отключений электроэнергии на 23 октября в Киевской области Фото: ДТЭК

Впрочем, графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Почему в Украине будут ограничивать электроснабжение

Причиной по-прежнему являются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждений оборудования энергосистема требует принятия дополнительных мер, чтобы избежать перегрузки и обеспечить её стабильную работу.

В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация может меняться. Если обстоятельства потребуют корректировки ограничений, энергетики сообщат об этом дополнительно.

Энергетики призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию. В частности, следует ограничить использование мощных электроприборов в периоды, когда есть свет, особенно если энергосистема работает с ограничениями.

Напомним, в ночь на 19 октября и утром российские удары повредили более 10 объектов энергетики в 11 областях Украины, в результате чего тысячи людей остались без электроэнергии.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что на прошлой неделе Россия 87 раз целенаправленно наносила удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору.