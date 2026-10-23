Коли вимикатимуть світло в Києві та області: оприлюднено графіки

У п’ятницю, 23 жовтня, українцям знову вимикатимуть світло через наслідки російських атак на енергосистему. У Києві та на Київщині тривалість відключень залежатиме від черги — в окремих споживачів електрики не буде до восьми годин на добу.

У п’ятницю, 23 жовтня, у більшості областей України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження попередньо заплановані з 06:00 до 23:59, а для побутових споживачів можуть одночасно вимикати від однієї до двох черг. Для промислових підприємств діятимуть окремі графіки обмеження потужності.

Про це повідомила НЕК "Укренерго" у своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією енергетиків, обмеження споживання електроенергії запровадять у частині регіонів країни, якщо ситуація в енергосистемі не зміниться.

Конкретний час, коли не буде електроенергії за певною адресою, залежить від регіону та черги відключення. Щоб дізнатися, коли будуть вимикати світло за конкретною адресою, необхідно перевірити інформацію на офіційному сайті або сторінках у соціальних мережах місцевого оператора системи розподілу — обленерго.

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Київ: графіки відключень на 23 жовтня

За командою Укренерго завтра в столиці також застосовуватимуться відключення. Жителям Києва доступні такі способи перевірки:

Київський регіон: графіки відключень на 23 жовтня

За оприлюдненими графіками ДТЕК, найдовше без світла можуть бути підчерги 2.1 та 2.2 — 8 годин, а найменше — 3.1, 3.2, 6.1 та 6.2, для яких передбачено по 4 години відключень:

у підчергах 1.1 та 1.2 електроенергію планують вимикати двічі: з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00. Загальна тривалість становитиме 7 годин 30 хвилин;

електроенергію планують вимикати двічі: з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00. Загальна тривалість становитиме 7 годин 30 хвилин; у підчергах 2.1 та 2.2 світла не буде з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00. Загалом це 8 годин на добу;

світла не буде з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00. Загалом це 8 годин на добу; для підчерг 3.1 та 3.2 передбачене одне відключення — з 11:00 до 15:00. Таким чином, ці споживачі можуть провести без електроенергії 4 години;

передбачене одне відключення — з 11:00 до 15:00. Таким чином, ці споживачі можуть провести без електроенергії 4 години; у підчергах 4.1 та 4.2 світло планують вимикати двічі: з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00. Сумарно це 6 годин 30 хвилин;

світло планують вимикати двічі: з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00. Сумарно це 6 годин 30 хвилин; для підчерг 5.1 та 5.2 передбачені відключення з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30. Загальна тривалість — 6 годин;

передбачені відключення з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30. Загальна тривалість — 6 годин; у підчергах 6.1 та 6.2 електроенергії не буде з 14:30 до 18:30 — загалом 4 години.

Графіки відключень світла на 23 жовтня на Київщині Фото: ДТЕК

Втім, графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Чому в Україні обмежуватимуть електропостачання

Причиною залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження обладнання енергосистема потребує додаткових заходів, щоб уникнути перевантаження та забезпечити її стабільну роботу.

В "Укренерго" попередили, що ситуація може змінюватися. Якщо обставини вимагатимуть коригування обмежень, енергетики повідомлять про це додатково.

Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроенергією. Зокрема, варто обмежити використання потужних електроприладів у періоди, коли світло є, особливо якщо енергосистема працює з обмеженнями.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня та вранці російські удари пошкодили понад 10 об’єктів енергетики в 11 областях України, через що тисячі людей залишилися без електроенергії.

Також Фокус писав, що протягом минулого тижня Росія 87 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор.