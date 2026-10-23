Отключения электроэнергии не остановят все поезда: Финляндия нашла способ помочь "Укрзалізниці"

Главная особенность финской помощи заключается в том, что Украина получит не электровозы, а 10 тепловозов Dv12, которые могут работать без питания от контактной сети. Это важно на фоне российских ударов по железнодорожной и энергетической инфраструктуре.

Финляндия поддерживает Украину с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года существенно расширила помощь. Хельсинки предоставляет Украине военную технику и вооружение, гуманитарную и финансовую поддержку, помогает восстанавливать инфраструктуру и укреплять энергетическую устойчивость. По данным МИД Финляндии, с февраля 2022 года общий объем помощи Украине превысил 4,6 млрд евро. Теперь Финляндия бесплатно передаст "Укрзалізниці" 10 тепловозов и комплектующие к ним.

Соглашение о передаче было подписано 22 октября в ходе украинско-финского бизнес-форума в Киеве. Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Видео дня

Речь идет о тепловозах серии Dv12. Их главная особенность заключается в том, что финские тепловозы могут двигаться без питания от контактной электросети. В отличие от электровозов, для работы которых требуется электроэнергия из контактной сети, тепловозы используют собственную силовую установку, что имеет особое значение в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Укрзалізниця" сможет использовать их на участках, где из-за повреждений энергетической инфраструктуры отсутствует электроснабжение. Тепловозы будут помогать обеспечивать пассажирские и грузовые перевозки, эвакуацию людей, доставку гуманитарных грузов и перевозку продукции на экспорт. В то же время передача тепловозов не означает, что они полностью заменят электровозы. Речь идет о дополнительном ресурсе, который поможет железнодорожникам поддерживать движение там, где использование электрической тяги затруднено из-за перебоев с электроснабжением.

По данным украинского правительства, Финляндия стала первой страной, которая бесплатно передает локомотивы "Укрзалізниці".

Почему Украине нужны дополнительные локомотивы

Российские войска регулярно наносят удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Под ударами оказываются как объекты железной дороги, так и энергетические системы, от которых зависит работа электрифицированных участков.

По словам Николая Калашника, с начала полномасштабного вторжения России было повреждено или уничтожено почти 600 локомотивов "Укрзалізниці". Более 300 из них — тепловозы.

"Их ремонт требует значительных средств и времени, а часть из них восстановить невозможно", — отметил министр в сообщении о передаче техники.

При этом железнодорожное сообщение имеет стратегическое значение для Украины. Оно обеспечивает перевозку пассажиров, доставку гуманитарной помощи, работу предприятий и транспортировку экспортной продукции. Кроме того, в условиях полномасштабной войны именно железная дорога является одним из ключевых способов перевозки людей и грузов между регионами.

Кто подписал соглашение

Документ о передаче тепловозов был подписан 22 октября в ходе пленарного заседания Украинско-финского бизнес-форума. В мероприятии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и представители финского бизнеса.

По итогам форума стороны подписали семь соглашений о потенциальном сотрудничестве общей стоимостью почти 300 млн евро. Соглашения охватывают различные направления экономического и промышленного взаимодействия.

Украина и Финляндия подписали соглашение о передаче локомотивов Фото: Facebook

Кроме того, Украина и Финляндия обсудили вопросы поддержки энергетики, подготовки к зиме, защиты критически важной инфраструктуры и потребности в мобильных укрытиях.

Украина формирует международную коалицию для поддержки железной дороги

Поставка финских тепловозов является частью более широкой работы по восстановлению локомотивного парка Украины. В сентябре Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта объявило о создании международной коалиции в поддержку украинской железной дороги в рамках саммита "Карпатская восьмерка".

Тогда Словакия согласилась передать Украине три электровоза. Кроме того, партнеры обсуждали вопросы финансирования энергетической устойчивости "Укрзалізниці" и обновления её подвижного состава.

Цель коалиции — привлечь дополнительные локомотивы из стран-партнеров и обеспечить стабильную работу железной дороги в условиях войны.

Поставка финских локомотивов Dv12 должна увеличить количество имеющейся в наличии тяговой техники. В то же время в сообщениях о подписании соглашения пока не указаны точные сроки поставки локомотивов в Украину и начала их эксплуатации.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці" и нанесли удары по Черкасской области. Из-за отключения электроэнергии на железнодорожной инфраструктуре возникли задержки поездов, следующих в направлении Днепра.

Также Фокус писал, что "Укрзалізницю" могут обязать выплачивать пассажирам компенсации за задержки или отмену поездов. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16019, который предусматривает реформу железнодорожного рынка Украины в соответствии с правилами ЕС и усиление защиты прав пассажиров.