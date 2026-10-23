Блекаути не зупинять усі поїзди: Фінляндія знайшла спосіб допомогти Укрзалізниці

Головна особливість фінської допомоги — Україна отримає не електровози, а 10 тепловозів Dv12, які можуть працювати без живлення від контактної мережі. Це важливо на тлі російських ударів по залізничній та енергетичній інфраструктурі.

Фінляндія підтримує Україну з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го суттєво розширила допомогу. Гельсінкі надає Україні військову техніку й озброєння, гуманітарну та фінансову підтримку, допомагає відновлювати інфраструктуру й зміцнювати енергетичну стійкість. За даними МЗС Фінляндії, від лютого 2022 року загальний обсяг допомоги Україні перевищив 4,6 млрд євро. Тепер Фінляндія безоплатно передасть "Укрзалізниці" 10 тепловозів і комплектуючі до них.

Угоду про передачу підписали 22 жовтня під час Українсько-фінського бізнес-форуму в Києві. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

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Йдеться про тепловози серії Dv12. Їх головна особливість полягає в тому, що фінські тепловози можуть рухатися без живлення від контактної електромережі. На відміну від електровозів, для роботи яких потрібна електроенергія з контактної мережі, тепловози використовують власну силову установку, що має особливе значення в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Укрзалізниця" зможе їх використовувати на ділянках, де через пошкодження енергетичної інфраструктури немає електропостачання. Тепловози будуть допомагати підтримувати пасажирські та вантажні перевезення, евакуацію людей, доставку гуманітарних вантажів і перевезення продукції на експорт. Водночас передача тепловозів не означає, що вони повністю замінять електровози. Йдеться про додатковий ресурс, який допоможе залізничникам підтримувати рух там, де використання електричної тяги ускладнене через перебої з електропостачанням.

За даними українського уряду, Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно передає локомотиви "Укрзалізниці".

Чому Україні потрібні додаткові локомотиви

Російські війська регулярно атакують українську залізничну інфраструктуру. Під ударами опиняються як об’єкти залізниці, так і енергетичні системи, від яких залежить робота електрифікованих ділянок.

За словами Миколи Калашника, від початку повномасштабного вторгнення Росії було пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів "Укрзалізниці". Понад 300 із них — тепловози.

"Їх ремонт потребує значних коштів і часу, а частину відновити неможливо", — зазначив міністр у повідомленні про передачу техніки.

При цьому залізничне сполучення має стратегічне значення для України. Воно забезпечує перевезення пасажирів, доставку гуманітарної допомоги, роботу підприємств і транспортування експортної продукції. А ще в умовах повномасштабної війни саме залізниця являється одним із ключових способів перевезення людей і вантажів між регіонами.

Хто підписав угоду

Документ про передачу тепловозів підписали 22 жовтня під час пленарного засідання Українсько-фінського бізнес-форуму. У заході взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр України Сергій Корецький, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та представники фінського бізнесу.

За підсумками форуму сторони підписали сім угод про потенційну співпрацю загальною вартістю майже 300 млн євро. Домовленості охоплюють різні напрями економічної та промислової взаємодії.

Україна та Фінляндія підписали угоду про передачу локомотивів Фото: Facebook

Окремо Україна та Фінляндія обговорили підтримку енергетики, підготовку до зими, захист критичної інфраструктури та потребу в мобільних укриттях.

Україна формує міжнародну коаліцію для підтримки залізниці

Передача фінських тепловозів є частиною ширшої роботи з відновлення локомотивного парку України. У вересні Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту оголосило про формування міжнародної коаліції підтримки української залізниці в межах саміту "Карпатська вісімка".

Тоді Словаччина погодилася передати Україні три електровози. Також партнери обговорювали фінансування енергетичної стійкості "Укрзалізниці" та оновлення її рухомого складу.

Мета коаліції — залучити додаткові локомотиви від партнерських країн і забезпечити стабільну роботу залізниці в умовах війни.

Передача фінських Dv12 має збільшити кількість доступної тягової техніки. Водночас у повідомленнях про підписання угоди поки не вказано точних строків доставки локомотивів в Україну та початку їхньої експлуатації.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські війська атакували інфраструктуру "Укрзалізниці" та завдали ударів по Черкащині. Через знеструмлення залізничної інфраструктури були затримки поїздів Дніпровського напрямку.

Також Фокус писав, що "Укрзалізницю" можуть зобов’язати виплачувати пасажирам компенсації за затримки або скасування поїздів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16019, який передбачає реформу залізничного ринку України відповідно до правил ЄС і посилення захисту прав пасажирів.