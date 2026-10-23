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В Киеве экстренные отключения света: что известно
Столица Украины может внепланово остаться без света. В ДТЭК объявили об аварийных отключениях.
Согласно информации ДТЭК, в Киеве введены экстренные отключения. Это сделано по указанию "Укрэнерго".
В ДТЭК напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики призывают следить за официальными каналами энергогенерирующих компаний, чтобы узнавать об актуальных изменениях.
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