В Киеве экстренные отключения света: что известно

Столица Украины может внепланово остаться без света. В ДТЭК объявили об аварийных отключениях.

Согласно информации ДТЭК, в Киеве введены экстренные отключения. Это сделано по указанию "Укрэнерго".

В ДТЭК напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики призывают следить за официальными каналами энергогенерирующих компаний, чтобы узнавать об актуальных изменениях.

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