Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ Графіки відключення світла в Україні
У Києві екстренні відключення світла: що відомо
Столиця України може позанормово опинитись без світла. У ДТЕК оголосили про аварійні відключення.
Згідно з інформацією ДТЕК, у Києві запроваджені екстрені відключення. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".
У ДТЕК нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики закликають відстежувати офіційні канали енергогенерувальних компаній, щоб дізнатись про актуальні зміни.
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