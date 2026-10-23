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Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ Графіки відключення світла в Україні

У Києві екстренні відключення світла: що відомо

Співробітник "Укренерго"
Співробітник "Укренерго" | Фото: Олег Синегубов/Facebook

Столиця України може позанормово опинитись без світла. У ДТЕК оголосили про аварійні відключення.

Згідно з інформацією ДТЕК, у Києві запроваджені екстрені відключення. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".

У ДТЕК нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики закликають відстежувати офіційні канали енергогенерувальних компаній, щоб дізнатись про актуальні зміни.

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