РФ атакувала енергетику й цивільну інфраструктуру Одещини: пошкоджено об'єкт ДТЕК

Росія вночі атакувала об'єкт енергетики ДТЕК Одеські електромережі та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Під удар потрапила й рекреаційна зона.

За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, пожежі, що виникли внаслідок обстрілу, наразі ліквідовані. Інформації про постраждалих не надходило.

Окремо у ДТЕК інформують, що росіяни масовано обстріляли одну з ТЕС компанії. Станція припинила генерацію електроенергії, обладнання суттєво пошкоджене. У ДТЕК також зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані понад 230 разів.

В ДТЕК Одещини заявили, що щойно безпекова ситуація дозволила, фахівці взялися до ремонтів. На ранок частину клієнтів вдалося перезаживити. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Загалом за минулу добу ми повернули світло після обстрілів для 22,2 тис. родин Одещини.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня видалася важкою для кількох українських міст — російські ракети й дрони спричинили пожежі та руйнування.

Також Фокус писав, що Кремль відкинув ідею перемир’я у війні проти України, заявивши, що готовий говорити лише про остаточний мир, хоча раніше допускав поетапне припинення бойових дій.