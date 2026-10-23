РФ нанесла удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Одесской области: поврежден объект ДТЭК

Россия ночью нанесла удар по объекту энергетики ДТЭК "Одесские электросети" и гражданской инфраструктуре на юге Одесской области. Под удар попала и рекреационная зона.

По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, пожары, возникшие в результате обстрела, в настоящее время ликвидированы. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, в ДТЭК сообщают, что россияне подвергли массированному обстрелу одну из ТЭС компании. Станция прекратила выработку электроэнергии, оборудование получило значительные повреждения. В ДТЭК также отметили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись атакам более 230 раз.

В ДТЭК Одесской области заявили, что, как только ситуация с безопасностью позволила, специалисты приступили к ремонтным работам. К утру удалось восстановить электроснабжение части потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

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В целом за последние сутки мы восстановили электроснабжение после обстрелов для 22,2 тыс. семей Одесской области.

Напомним, ночь на 22 октября оказалась тяжелой для нескольких украинских городов — российские ракеты и дроны привели к пожарам и разрушениям.

Кроме того, Фокус писал, что Кремль отверг идею перемирия в войне против Украины, заявив, что готов говорить только об окончательном мире, хотя ранее допускал поэтапное прекращение боевых действий.