РФ нанесла удары по энергетике и гражданской инфраструктуре Одесской области: поврежден объект ДТЭК
Россия ночью нанесла удар по объекту энергетики ДТЭК "Одесские электросети" и гражданской инфраструктуре на юге Одесской области. Под удар попала и рекреационная зона.
По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, пожары, возникшие в результате обстрела, в настоящее время ликвидированы. Информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, в ДТЭК сообщают, что россияне подвергли массированному обстрелу одну из ТЭС компании. Станция прекратила выработку электроэнергии, оборудование получило значительные повреждения. В ДТЭК также отметили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись атакам более 230 раз.
В ДТЭК Одесской области заявили, что, как только ситуация с безопасностью позволила, специалисты приступили к ремонтным работам. К утру удалось восстановить электроснабжение части потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
В целом за последние сутки мы восстановили электроснабжение после обстрелов для 22,2 тыс. семей Одесской области.
Напомним, ночь на 22 октября оказалась тяжелой для нескольких украинских городов — российские ракеты и дроны привели к пожарам и разрушениям.
Кроме того, Фокус писал, что Кремль отверг идею перемирия в войне против Украины, заявив, что готов говорить только об окончательном мире, хотя ранее допускал поэтапное прекращение боевых действий.