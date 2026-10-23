После атак РФ на энергетику в ряде областей введены отключения: графики на 23 октября обновлены

Из-за российских атак на энергетику в некоторых областях 23 октября действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. При этом энергетики просят с 16:00 до 22:00 ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" о состоянии энергосистемы по состоянию на сегодня. Там отмечается, что ночью и утром враг атаковал дронами энергообъекты в нескольких областях. Новые отключения электроэнергии произошли в Житомирской, Донецкой, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях. Там, где позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Во избежание перегрузки оборудования, поврежденного в результате предыдущих обстрелов, до конца суток в некоторых областях будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений в объеме до двух очередей для всех категорий потребителей. График по конкретному адресу рекомендуется узнавать на официальных сайтах облэнерго в своём регионе.

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Ранее первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что в результате ночных и утренних атак без света остались более 500 тысяч украинцев.

Графики отключений в Киевской области 23 октября

По данным ДТЭК, в Киевской области проводятся стабилизационные отключения. Электроснабжение будет приостановлено в соответствии со следующими графиками:

1.1 смена: 08:00–11:30, 13:00–14:30, 18:00–21:30

1.2 очередь: 08:00–11:30, 18:00–24:00

2.1 и 2.2 очереди: 07:30–11:30, 13:00–14:30, 18:00–22:30

3.1 очередь: 11:00–18:00, 21:30–24:00

3.2 очередь: 11:00–15:00, 21:30–24:00

4.1 и 4.2 очереди: 11:00–18:00, 21:30–24:00

5.1 смена: 06:00–08:00, 14:30–18:30

5.2 очередь: 06:00–08:00, 14:30–21:30

6.1 и 6.2 очереди: 14:30–21:30

Графики отключений в Харьковской области 23 октября

В Харьковской области почасовые отключения будут проводиться с 06:00 до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго". Также с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Примерное время отключения света с учётом времени на переключение:

1.1 и 1.2 очереди: 10:00–13:30, 20:30–22:00

2.1 и 2.2 очереди: 10:00–13:30, 20:30–24:00

3.1, 3.2, 4.1 и 4.2 очереди: 13:30–17:00

5.1 и 5.2 очереди: 08:00–10:00, 17:00–20:30

6.1 и 6.2 очереди: 06:00–08:00, 17:00–20:30

Графики отключений в Полтавской области 23 октября

В Полтавской области 23 октября в течение суток будут действовать почасовые отключения. С 06:00 до 23:59 графики будут введены в объеме до двух очередей, сообщается на сайте "Полтаваоблэнерго". В компании пояснили, что ограничения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной российскими атаками.

Фото: Скриншот

Графики отключений в Черкасской области 23 октября

В Черкасской области с 14:00 вступает в силу обновлённый график почасовых отключений. Электричества не будет:

1.1 смена: 16:00–18:00, 22:00–24:00

1.2 очередь: 15:00–18:00, 22:00–24:00

2.1 очередь: 15:00–18:00

2.2 очередь: 16:00–18:00

3.1, 3.2, 4.1 и 4.2 очереди: 14:00–16:00, 20:00–22:00

5.1 и 5.2 очереди: 12:00–15:00, 18:00–20:00

6.1 и 6.2 очереди: 12:00–14:00, 18:00–20:00

Графики отключений в Одесской области 23 октября

В этом регионе также будут действовать графики отключений.

Фото: Скриншот

Графики отключений в Винницкой области 23 октября

Сегодня жителям Винницкой области придется некоторое время обходиться без света. Там будут действовать следующие графики.

Фото: Скриншот

Что касается потребления

Потребление электроэнергии сократилось, отмечают в "Укрэнерго". По состоянию на 09:30 23 октября оно было на 3,6 % ниже, чем днём ранее, в четверг. Причиной названы последствия атак на энергетическую инфраструктуру.

За прошедшие сутки, 22 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он находился на том же уровне, что и максимум среды, 21 октября.

Из-за российских атак ситуация в энергосистеме может измениться. Энергетики рекомендуют следить за сообщениями операторов систем распределения.

Напомним, что ночью Россия нанесла удар по объекту энергетики "ДТЭК Одесские электросети" и гражданской инфраструктуре на юге Одесской области. Под удар попала также рекреационная зона.

Кроме того, ночь на 22 октября оказалась тяжелой для нескольких украинских городов — российские ракеты и дроны привели к пожарам и разрушениям.