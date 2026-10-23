Після атак РФ на енергетику в низці областей діють відключення: графіки на 23 жовтня оновлені
Через російські атаки на енергетику в частині областей 23 жовтня діють графіки погодинних відключень і обмеження потужності для промисловості. Водночас енергетики просять з 16:00 до 22:00 обмежити користування потужними електроприладами.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго" про стан енергосистеми станом на сьогодні. Там зазначають, що вночі та вранці ворог атакував дронами енергооб'єкти в кількох областях. Нові знеструмлення виникли у Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській областях. Де дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми обстрілами, до кінця доби в частині областей застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до двох черг для всіх категорій споживачів. Графік за конкретною адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок нічних і ранкових атак без світла залишилися понад 500 тисяч українців.
Графіки відключень на Київщині 23 жовтня
За даними ДТЕК, на Київщині діють стабілізаційні відключення. Світла не буде за такими графіками:
- 1.1 черга: 08:00–11:30, 13:00–14:30, 18:00–21:30
- 1.2 черга: 08:00–11:30, 18:00–24:00
- 2.1 і 2.2 черги: 07:30–11:30, 13:00–14:30, 18:00–22:30
- 3.1 черга: 11:00–18:00, 21:30–24:00
- 3.2 черга: 11:00–15:00, 21:30–24:00
- 4.1 і 4.2 черги: 11:00–18:00, 21:30–24:00
- 5.1 черга: 06:00–08:00, 14:30–18:30
- 5.2 черга: 06:00–08:00, 14:30–21:30
- 6.1 і 6.2 черги: 14:30–21:30
Графіки відключень на Харківщині 23 жовтня
У Харківській області погодинні відключення застосовуватимуть з 06:00 до 00:00. Про це повідомили в пресслужбі "Харківобленерго". Також з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Орієнтовні години відсутності світла з урахуванням часу на перемикання:
- 1.1 і 1.2 черги: 10:00–13:30, 20:30–22:00
- 2.1 і 2.2 черги: 10:00–13:30, 20:30–24:00
- 3.1, 3.2, 4.1 і 4.2 черги: 13:30–17:00
- 5.1 і 5.2 черги: 08:00–10:00, 17:00–20:30
- 6.1 і 6.2 черги: 06:00–08:00, 17:00–20:30
Графіки відключень на Полтавщині 23 жовтня
На Полтавщині 23 жовтня протягом доби діятимуть погодинні відключення. З 06:00 до 23:59 графіки запровадять в обсязі до двох черг, інформують на сайті "Полтаваобленерго". У компанії пояснили, що обмеження пов'язані зі складною ситуацією в енергосистемі, яку спричинили російські атаки.
Графіки відключень на Черкащині 23 жовтня
На Черкащині з 14:00 діє оновлений графік погодинних відключень. Світла не буде:
- 1.1 черга: 16:00–18:00, 22:00–24:00
- 1.2 черга: 15:00–18:00, 22:00–24:00
- 2.1 черга: 15:00–18:00
- 2.2 черга: 16:00–18:00
- 3.1, 3.2, 4.1 і 4.2 черги: 14:00–16:00, 20:00–22:00
- 5.1 і 5.2 черги: 12:00–15:00, 18:00–20:00
- 6.1 і 6.2 черги: 12:00–14:00, 18:00–20:00
Графіки відключень на Одещині 23 жовтня
В цьому регіоні також діятимуть графіки відключень.
Графіки відключень на Вінниччині 23 жовтня
Деякий час без світла сьогодні доведеться бути мешканцям Вінниччини. Там діятимуть такі графіки.
Що зі споживанням
Споживання електроенергії зменшилося, наголошують в "Укренерго". Станом на 09:30 23 жовтня воно було на 3,6% меншим, ніж днем раніше, у четвер. Причиною названо наслідки атак на енергетичну інфраструктуру.
Минулої доби, 22 жовтня, добовий максимум споживання зафіксували вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум середи, 21 жовтня.
Через російські атаки ситуація в енергосистемі може змінитися. Енергетики радять стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.
Нагадаємо, Росія вночі атакувала об'єкт енергетики ДТЕК Одеські електромережі та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Під удар потрапила й рекреаційна зона.
Також у ніч проти 22 жовтня видалася важкою для кількох українських міст — російські ракети й дрони спричинили пожежі та руйнування.