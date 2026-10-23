Після атак РФ на енергетику в низці областей діють відключення: графіки на 23 жовтня оновлені

Через російські атаки на енергетику в частині областей 23 жовтня діють графіки погодинних відключень і обмеження потужності для промисловості. Водночас енергетики просять з 16:00 до 22:00 обмежити користування потужними електроприладами.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго" про стан енергосистеми станом на сьогодні. Там зазначають, що вночі та вранці ворог атакував дронами енергооб'єкти в кількох областях. Нові знеструмлення виникли у Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській областях. Де дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Щоб уникнути перевантаження обладнання, пошкодженого попередніми обстрілами, до кінця доби в частині областей застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до двох черг для всіх категорій споживачів. Графік за конкретною адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

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Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок нічних і ранкових атак без світла залишилися понад 500 тисяч українців.

Графіки відключень на Київщині 23 жовтня

За даними ДТЕК, на Київщині діють стабілізаційні відключення. Світла не буде за такими графіками:

1.1 черга: 08:00–11:30, 13:00–14:30, 18:00–21:30

1.2 черга: 08:00–11:30, 18:00–24:00

2.1 і 2.2 черги: 07:30–11:30, 13:00–14:30, 18:00–22:30

3.1 черга: 11:00–18:00, 21:30–24:00

3.2 черга: 11:00–15:00, 21:30–24:00

4.1 і 4.2 черги: 11:00–18:00, 21:30–24:00

5.1 черга: 06:00–08:00, 14:30–18:30

5.2 черга: 06:00–08:00, 14:30–21:30

6.1 і 6.2 черги: 14:30–21:30

Графіки відключень на Харківщині 23 жовтня

У Харківській області погодинні відключення застосовуватимуть з 06:00 до 00:00. Про це повідомили в пресслужбі "Харківобленерго". Також з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Орієнтовні години відсутності світла з урахуванням часу на перемикання:

1.1 і 1.2 черги: 10:00–13:30, 20:30–22:00

2.1 і 2.2 черги: 10:00–13:30, 20:30–24:00

3.1, 3.2, 4.1 і 4.2 черги: 13:30–17:00

5.1 і 5.2 черги: 08:00–10:00, 17:00–20:30

6.1 і 6.2 черги: 06:00–08:00, 17:00–20:30

Графіки відключень на Полтавщині 23 жовтня

На Полтавщині 23 жовтня протягом доби діятимуть погодинні відключення. З 06:00 до 23:59 графіки запровадять в обсязі до двох черг, інформують на сайті "Полтаваобленерго". У компанії пояснили, що обмеження пов'язані зі складною ситуацією в енергосистемі, яку спричинили російські атаки.

Фото: Скриншот

Графіки відключень на Черкащині 23 жовтня

На Черкащині з 14:00 діє оновлений графік погодинних відключень. Світла не буде:

1.1 черга: 16:00–18:00, 22:00–24:00

1.2 черга: 15:00–18:00, 22:00–24:00

2.1 черга: 15:00–18:00

2.2 черга: 16:00–18:00

3.1, 3.2, 4.1 і 4.2 черги: 14:00–16:00, 20:00–22:00

5.1 і 5.2 черги: 12:00–15:00, 18:00–20:00

6.1 і 6.2 черги: 12:00–14:00, 18:00–20:00

Графіки відключень на Одещині 23 жовтня

В цьому регіоні також діятимуть графіки відключень.

Фото: Скриншот

Графіки відключень на Вінниччині 23 жовтня

Деякий час без світла сьогодні доведеться бути мешканцям Вінниччини. Там діятимуть такі графіки.

Фото: Скриншот

Що зі споживанням

Споживання електроенергії зменшилося, наголошують в "Укренерго". Станом на 09:30 23 жовтня воно було на 3,6% меншим, ніж днем раніше, у четвер. Причиною названо наслідки атак на енергетичну інфраструктуру.

Минулої доби, 22 жовтня, добовий максимум споживання зафіксували вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум середи, 21 жовтня.

Через російські атаки ситуація в енергосистемі може змінитися. Енергетики радять стежити за повідомленнями операторів систем розподілу.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала об'єкт енергетики ДТЕК Одеські електромережі та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Під удар потрапила й рекреаційна зона.

Також у ніч проти 22 жовтня видалася важкою для кількох українських міст — російські ракети й дрони спричинили пожежі та руйнування.