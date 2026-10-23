Учителя, медики и артисты: кому принадлежит одноразовая выплата в десять пенсий

Выплату не облагают налогом, однако получить ее можно лишь при одновременном выполнении четырех условий. Пенсионный фонд проверяет даже дни отпусков без сохранения зарплаты и вычитает их из льготного стажа, поэтому подтверждать придется весь период работы в учреждении.

Отдельные категории работников государственных и коммунальных учреждений по достижении пенсионного возраста имеют право на одноразовое денежное пособие в размере десяти месячных пенсий. Она выплачивается в полном объеме и не облагается налогом, однако Пенсионный фонд предъявляет жесткие требования к специальному стажу. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Право на помощь закреплено в заключительных положениях закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Заявитель должен на день достижения пенсионного возраста быть официально трудоустроенным в учреждении государственной или коммунальной формы собственности и занимать должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет.

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Кроме того, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа на соответствующих должностях женщинам и 35 лет мужчинам. Последнее условие — до назначения пенсии по возрасту человек не должен был получать никакого другого вида пенсии, в частности по инвалидности или за выслугу лет.

Речь об учителях и преподавателях, медицинском персонале, социальных работниках, мастерах спорта и членах национальных сборных команд, а также артистах театрально-концертных и зрелищных учреждений, предприятий и художественных коллективов.

Подтверждая специальный стаж, Пенсионный фонд тщательно проверяет кадровую документацию и может запросить у работодателя справку обо всех периодах отпусков без сохранения заработной платы за все время работы человека в учреждении. Логика проста: дни, когда страховые взносы за работника не платили, из льготного стажа вычитают, и к выслуге лет они не зачисляются.

Размер определяют индивидуально — из суммы месячной пенсии, начисленной на день ее назначения. Например, при пенсии 4000 гривен единовременная помощь составит 40 000 гривен.

При рассмотрении пенсионного дела фонд проверяет трудовую деятельность заявителя и наличие нужного специального стажа. Подать придется сведения из реестра застрахованных лиц, трудовую книжку и документы о трудовой деятельности, справки работодателей о занимаемых должностях и периодах работы, документы об отпусках без сохранения зарплаты, а также другие сведения для подтверждения стажа. Если данных окажется недостаточно, ПФУ может запросить дополнительные.

Ранее мы писали, что украинцы в возрасте от 70 лет имеют право на дополнительные выплаты, если размер их пенсии не превышает установленного порога. Сумма надбавки при этом зависит от двух факторов — возраста человека и продолжительности страхового стажа.

Кроме того, отдельные категории шахтеров и члены их семей имеют право на специальные пенсионные гарантии. Для работников с необходимым подземным стажем минимальная выплата составляет три прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц — 7785 гривен в 2026 году.