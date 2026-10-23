Вчителі, медики й артисти: кому належить одноразова виплата в десять пенсій

Виплату не оподатковують, однак отримати її можна лише за одночасного виконання чотирьох умов. Пенсійний фонд перевіряє навіть дні відпусток без збереження зарплати й вираховує їх із пільгового стажу, тому підтверджувати доведеться весь період роботи в установі.

Окремі категорії працівників державних і комунальних закладів після досягнення пенсійного віку мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій. Виплачують її повністю й не оподатковують, проте Пенсійний фонд висуває жорсткі вимоги до спеціального стажу. Про це пише "Судово-юридична газета".

Право на допомогу закріплене в прикінцевих положеннях закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Заявник має на день досягнення пенсійного віку бути офіційно працевлаштованим у закладі державної або комунальної форми власності та обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років.

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Крім того, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу на відповідних посадах жінкам і 35 років чоловікам. Остання умова – до призначення пенсії за віком людина не повинна була отримувати жодного іншого виду пенсії, зокрема по інвалідності чи за вислугу років.

Ідеться про вчителів і викладачів, медичний персонал, соціальних працівників, майстрів спорту та членів національних збірних команд, а також артистів театрально-концертних і видовищних закладів, підприємств і художніх колективів.

Підтверджуючи спеціальний стаж, Пенсійний фонд ретельно перевіряє кадрову документацію й може запросити в роботодавця довідку про всі періоди відпусток без збереження заробітної плати за весь час роботи людини в установі. Логіка проста: дні, коли страхові внески за працівника не сплачували, із пільгового стажу вираховують, і до вислуги років вони не зараховуються.

Розмір визначають індивідуально – із суми місячної пенсії, нарахованої станом на день її призначення. Наприклад, при пенсії 4000 гривень одноразова допомога становитиме 40 000 гривень.

Під час розгляду пенсійної справи фонд перевіряє трудову діяльність заявника та наявність потрібного спеціального стажу. Подати доведеться відомості з реєстру застрахованих осіб, трудову книжку й документи про трудову діяльність, довідки роботодавців про займані посади та періоди роботи, документи про відпустки без збереження зарплати, а також інші відомості для підтвердження стажу. Якщо даних виявиться недостатньо, ПФУ може запросити додаткові.

Раніше ми писали, що українці від 70 років мають право на додаткові виплати, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує встановленого порогу. Сума надбавки при цьому залежить від двох чинників — віку людини та тривалості страхового стажу.

Також окремі категорії шахтарів і члени їхніх родин мають право на спеціальні пенсійні гарантії. Для працівників із необхідним підземним стажем мінімальна виплата становить три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб – 7785 гривень у 2026 році.