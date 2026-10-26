Электричества не будет по несколько часов: какие графики отключения света будут действовать 26 октября

В понедельник, 26 октября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Графики отключений по Украине вводятся в две очереди и будут действовать с 06:00 до 23:59. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия российских атак на украинскую энергосистему. В то же время в компании подчеркнули, что в течение суток ситуация с энергоснабжением может меняться, и призвали следить за обновлениями на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) по конкретным регионам.

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 26 октября

В столице, согласно информации на сайте ДТЭК, по распоряжению "Укрэнерго" в понедельник будут проводиться стабилизационные отключения электроэнергии. По состоянию на вечер воскресенья из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского, Печерского и Шевченковского районов отсутствует электроснабжение.

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Узнать графики отключений в Киеве можно через чат-бот, на сайте ДТЭК, введя свой адрес, а также в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, данные об ограничениях для всех групп потребителей столицы публикуют местные Telegram-каналы.

Графики отключений электроэнергии в Киеве 26 октября для потребителей из групп с 1 по 32.1 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киеве 26 октября для потребителей из групп с 33.1 по 60.1 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 26 октября

Вечером в воскресенье компания "ДТЭК" также опубликовала графики почасовых отключений для Киевской области на 26 октября. Ограничения будут действовать в течение нескольких часов в сутки и коснутся потребителей из 1–6 групп.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 26 октября для 1–3 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 26 октября для 4–6 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области на 26 октября

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области в понедельник также вводятся графики отключений. Об ограничениях сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области 26 октября Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Сумской области на 26 октября

В Сумской области ограничения на электроснабжение затронут все 6 очередей и будут длиться по несколько часов, сообщили в "Сумыоблэнерго".

Графики отключений электроэнергии в Сумской области на 26 октября Фото: Суммыоблэнерго

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области на 26 октября

Из-за российских обстрелов в Черкасской области в понедельник будут введены графики почасовых отключений. Их опубликовали на странице АО "Черкассыоблэнерго".

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области 26 октября Фото: Скрін

Энергетики призывают экономно расходовать электроэнергию, чтобы предотвратить перегрузку сети.

Напомним, 23 октября министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщил, что Финляндия нашла способ помочь "Укрзализныце" в связи с возможными отключениями электроэнергии.

Кроме того, Фокус выяснял, почему украинцам не разрешают перейти на автономное отопление.