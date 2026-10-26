Електрики не буде по кілька годин: які графіки відключення світла діятимуть 26 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

Графіки відключень по Україні вводяться у дві черги й діятимуть від 06:00 до 23:59. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною застосування обмежень є наслідки російських атак на українську енергосистему. Водночас у компанії наголосили, що упродовж доби ситуація з енергопостачанням може змінюватися і закликали стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) за конкретними регіонами.

Графіки відключень світла у Києві на 26 жовтня

У столиці, за даними на сайті ДТЕК, за наказом "Укренерго" у понеділок діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Станом на вечір неділі через аварію у частині Голосіївського, Солом'янського, Печерського та Шевченківського районів відсутнє електропостачання.

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Дізнатися графіки відключень у Києві можна через чат-бот, на сайті ДТЕК, ввівши свою адресу, а також у застосунку "Київ Цифровий". Також дані про обмеження для всіх груп споживачів столиці публікують місцеві Telegram-канали.

Графіки відключень світла у Києві 26 жовтня для споживачів з 1 по 32.1 груп Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Києві 26 жовтня для споживачів з 33.1 по 60.1 груп Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Київській області на 26 жовтня

Увечері неділі ДТЕК також оприлюднив графіки погодинних відключень для Київщини на 26 жовтня. Обмеження триватимуть упродовж кількох годин на добу й торкнуться споживачів з 1 по 6 групу.

Графіки відключень світла у Київській області на 26 жовтня для 1-3 груп Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області на 26 жовтня для 4-6 груп Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Полтавській області на 26 жовтня

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області у понеділок також запроваджуються графіки відключень. Про обмеження повідомили у "Полтаваобленерго".

Графіки відключень світла у Полтавській області 26 жовтня Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Сумській області на 26 жовтня

На Сумщині обмеження електроенергії охоплюватимуть всі 6 черг і триватимуть по кілька годин, повідомили у "Сумиобленерго".

Графіки відключень світла для Сумщини на 26 жовтня Фото: Сумиобленерго

Графіки відключень світла у Черкаській області на 26 жовтня

Через російські обстріли у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень у понеділок. Їх оприлюднили на сторінці АТ "Черкасиобленерго".

Графіки відключень світла у Черкаській області 26 жовтня Фото: Скрін

Енергетики закликають споживати світло ощадливо, щоб запобігти перевантаженню мережі.

Нагадаємо, 23 жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив, що Фінляндія знайшла спосіб допомогти "Укрзалізниці" через можливі блекаути.

Також Фокус з'ясовував, чому українцям не дозволяють перейти на автономне опалення.