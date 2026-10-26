Електрики не буде по кілька годин: які графіки відключення світла діятимуть 26 жовтня
У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.
Графіки відключень по Україні вводяться у дві черги й діятимуть від 06:00 до 23:59. Про це повідомили в "Укренерго".
Причиною застосування обмежень є наслідки російських атак на українську енергосистему. Водночас у компанії наголосили, що упродовж доби ситуація з енергопостачанням може змінюватися і закликали стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) за конкретними регіонами.
Графіки відключень світла у Києві на 26 жовтня
У столиці, за даними на сайті ДТЕК, за наказом "Укренерго" у понеділок діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Станом на вечір неділі через аварію у частині Голосіївського, Солом'янського, Печерського та Шевченківського районів відсутнє електропостачання.
Дізнатися графіки відключень у Києві можна через чат-бот, на сайті ДТЕК, ввівши свою адресу, а також у застосунку "Київ Цифровий". Також дані про обмеження для всіх груп споживачів столиці публікують місцеві Telegram-канали.
Графіки відключень світла у Київській області на 26 жовтня
Увечері неділі ДТЕК також оприлюднив графіки погодинних відключень для Київщини на 26 жовтня. Обмеження триватимуть упродовж кількох годин на добу й торкнуться споживачів з 1 по 6 групу.
Графіки відключень світла у Полтавській області на 26 жовтня
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області у понеділок також запроваджуються графіки відключень. Про обмеження повідомили у "Полтаваобленерго".
Графіки відключень світла у Сумській області на 26 жовтня
На Сумщині обмеження електроенергії охоплюватимуть всі 6 черг і триватимуть по кілька годин, повідомили у "Сумиобленерго".
Графіки відключень світла у Черкаській області на 26 жовтня
Через російські обстріли у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень у понеділок. Їх оприлюднили на сторінці АТ "Черкасиобленерго".
Енергетики закликають споживати світло ощадливо, щоб запобігти перевантаженню мережі.
Нагадаємо, 23 жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив, що Фінляндія знайшла спосіб допомогти "Укрзалізниці" через можливі блекаути.
Також Фокус з'ясовував, чому українцям не дозволяють перейти на автономне опалення.