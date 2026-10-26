Графики отключений света 26 октября: ДТЭК обнародовала расписание для Днепропетровской и Одесской областей

26 октября в Днепропетровской и Одесской областях будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

ДТЭК опубликовал график отключений для потребителей, а "Укрэнерго" сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях и призвало экономить электроэнергию.

Графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области 26 октября

"ДТЭК" обнародовала графики стабилизационных отключений электроэнергии для Днепропетровской области на понедельник, 26 октября. Согласно опубликованному расписанию, свет будут отключать в разное время в зависимости от очереди.

Очередь 1.1 — с 18:00 до 22:00.

Очередь 1.2 — с 18:00 до 22:00.

Очередь 2.1 — с 09:00 до 11:30.

Очередь 2.2 — с 09:00 до 11:30.

Очередь 3.1 — с 21:30 до 24:00.

Очередь 3.2 — с 21:30 до 24:00.

Очередь 4.1 — с 11:00 до 15:00.

Очередь 4.2 — с 11:00 до 15:00.

Очередь 5.1 — с 07:00 до 09:30.

Очередь 5.2 — с 07:00 до 09:30.

Очередь 6.1 — с 14:30 до 18:30.

Очередь 6.2 — с 14:30 до 18:30.

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Время отключения зависит от номера очереди, к которой относится адрес потребителя. Чтобы проверить свою очередь и актуальный график, рекомендуется воспользоваться официальными ресурсами ДТЭК.

Графики отключения электричества в Одесской области 26 октября

Для Одесской области ДТЭК также опубликовал график стабилизационных отключений на 26 октября. Для большинства очередей предусмотрены конкретные периоды отсутствия электроэнергии, тогда как для двух очередей указано, что свет будет в течение всего дня.

Очередь 1.1 — с 09:30 до 13:30.

Очередь 1.2 — с 09:30 до 13:30.

Очередь 2.1 — с 20:00 до 24:00.

Очередь 2.2 — с 20:00 до 24:00.

Очередь 3.1 — свет будет весь день.

Очередь 3.2 — свет будет весь день.

Очередь 4.1 — с 13:00 до 17:00.

Очередь 4.2 — с 13:00 до 17:00.

Очередь 5.1 — с 07:00 до 10:00.

Очередь 5.2 — с 07:00 до 10:00.

Очередь 6.1 — с 16:30 до 20:30.

Очередь 6.2 — с 16:30 до 20:30.

Указанное расписание может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Потребителям рекомендуется следить за сообщениями ДТЭК и проверять график для своего адреса.

Что сообщила "Укрэнерго" об отключениях электроэнергии в Украине

По информации "Укрэнерго", в течение 25 октября российские войска продолжали наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре. По состоянию на утро 26 октября новые отключения электроэнергии были зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

В связи с последствиями обстрелов в некоторых регионах до конца суток будут вынуждены применять графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения могут охватывать до 2,5 очередей.

В то же время потребление электроэнергии в Украине сократилось. По состоянию на 09:30 26 октября этот показатель был на 5,8 % ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня — 23 октября.

Однако суточный максимум потребления 25 октября, по данным "Укрэнерго", превысил максимум предыдущего воскресенья, 18 октября, на 4,8 %. Одной из причин стало понижение температуры воздуха, из-за чего люди чаще пользуются электрическими обогревателями в вечерние часы.

"Укрэнерго" призывает украинцев экономно расходовать электроэнергию и ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

23 октября министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник рассказал, как Финляндия планирует поддержать "Укрзализницу" в случае возможных отключений электроэнергии. Страна передаст Украине 10 тепловозов для работы во время отключений электроэнергии.

Кроме того, Фокус выяснял, почему украинцы не могут просто перейти на автономное отопление вместо централизованного.