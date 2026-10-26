Графіки відключення світла 26 жовтня: ДТЕК оприлюднила розклад для Дніпропетровщини та Одещини

26 жовтня на Дніпропетровщині та Одещині діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

ДТЕК опублікував розклад для черг споживачів, а "Укренерго" повідомило про нові знеструмлення в шести областях і закликало економити електроенергію.

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині 26 жовтня

ДТЕК оприлюднила графіки стабілізаційних відключень електроенергії для Дніпропетровської області на понеділок, 26 жовтня. Згідно з опублікованим розкладом, світло вимикатимуть у різний час залежно від черги.

Черга 1.1 — з 18:00 до 22:00.

Черга 1.2 — з 18:00 до 22:00.

Черга 2.1 — з 09:00 до 11:30.

Черга 2.2 — з 09:00 до 11:30.

Черга 3.1 — з 21:30 до 24:00.

Черга 3.2 — з 21:30 до 24:00.

Черга 4.1 — з 11:00 до 15:00.

Черга 4.2 — з 11:00 до 15:00.

Черга 5.1 — з 07:00 до 09:30.

Черга 5.2 — з 07:00 до 09:30.

Черга 6.1 — з 14:30 до 18:30.

Черга 6.2 — з 14:30 до 18:30.

Видео дня

Час відключення залежить від номера черги, до якої належить адреса споживача. Щоб перевірити свою чергу та актуальний графік, варто скористатися офіційними ресурсами ДТЕК.

Графіки відключення світла на Одещині 26 жовтня

Для Одеської області ДТЕК також опублікував графік стабілізаційних відключень на 26 жовтня. Для більшості черг передбачені конкретні періоди відсутності електроенергії, тоді як для двох черг зазначено, що світло буде протягом усього дня.

Черга 1.1 — з 09:30 до 13:30.

Черга 1.2 — з 09:30 до 13:30.

Черга 2.1 — з 20:00 до 24:00.

Черга 2.2 — з 20:00 до 24:00.

Черга 3.1 — світло буде весь день.

Черга 3.2 — світло буде весь день.

Черга 4.1 — з 13:00 до 17:00.

Черга 4.2 — з 13:00 до 17:00.

Черга 5.1 — з 07:00 до 10:00.

Черга 5.2 — з 07:00 до 10:00.

Черга 6.1 — з 16:30 до 20:30.

Черга 6.2 — з 16:30 до 20:30.

Зазначений розклад може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Споживачам рекомендують стежити за повідомленнями ДТЕК та перевіряти графік для своєї адреси.

Що повідомило "Укренерго" про відключення світла в Україні

За інформацією "Укренерго", упродовж 25 жовтня російські війська продовжували атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок 26 жовтня нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Через наслідки обстрілів у частині регіонів до кінця доби вимушено застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження можуть охоплювати до 2,5 черги.

Водночас споживання електроенергії в Україні зменшилося. Станом на 09:30 26 жовтня цей показник був на 5,8% нижчим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня — 23 жовтня.

Однак добовий максимум споживання 25 жовтня, за даними "Укренерго", перевищив максимум попередньої неділі, 18 жовтня, на 4,8%. Однією з причин стало зниження температури повітря, через яке люди частіше користуються електричними обігрівачами у вечірні години.

"Укренерго" закликає українців ощадливо використовувати електроенергію та обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

23 жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник розповів, як Фінляндія планує підтримати "Укрзалізницю" у разі можливих блекаутів. Країна передасть Україні 10 тепловозів для роботи під час відключень електроенергії.

Крім того, Фокус розбирався, чому українці не можуть просто перейти на автономне опалення замість централізованого.