Удары РФ по украинскому бизнесу: Корецкий призвал предпринимателей готовиться к худшему

Убытки украинской экономики от российских ударов превысили 7,7 млрд долларов, а государственный бюджет до конца года недополучит ещё около 1,5 млрд. Премьер Сергей Корецкий советует компаниям не рассчитывать, что удары их обойдут стороной, и заранее готовить альтернативные площадки.

Бизнесу не стоит рассчитывать на то, что российские удары обойдут именно его отрасль. С такой оговоркой к предпринимателям обратился премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, часть компаний до сих пор надеется, что вражеские атаки не затронут их производственные мощности.

"Я бы очень просил и рекомендовал исходить из самого критического сценария развития событий", — подчеркнул премьер.

Он посоветовал определиться ещё до возможного удара: договориться об альтернативных производственных площадках, найти партнеров для выпуска товаров под private label, обсудить с поставщиками запасные схемы сотрудничества — в частности, касательно импорта — и, по возможности, заключить рамочные договоры. Еще один шаг — найти помещение, куда при необходимости можно перенести производство. Лучше подготовиться и не воспользоваться таким планом, чем оказаться в ситуации, к которой компания не готова, резюмировал Корецкий.

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Насколько пострадала экономика

По данным, приведенным премьер-министром, обстрелы уже обошлись стране в более чем 7,7 млрд долларов. Повреждено или разрушено более 1 млн квадратных метров недвижимости государственного и частного секторов. Наиболее серьезные разрушения пришлись на энергетику, металлургию, логистику, перерабатывающую промышленность и розничную торговлю.

Из-за этих потерь государственный бюджет до конца года недополучит примерно 1,5 млрд долларов — такой расчет премьер назвал базовым.

Как государство помогает бизнесу

Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, правительство не сворачивает программы поддержки: средства по-прежнему направляются на льготные кредиты, гранты и субсидии. Продолжит работать и программа "Доступные кредиты 5-7-9%", в рамках которой предприниматели уже получили 580 млрд гривен, а остаток основного долга составляет около 200 млрд. Для крупного бизнеса доступны льготные кредиты до 2 млрд гривен на одну группу компаний со ставкой около 10%.

В бюджете на 2026 год на эту программу изначально было заложено 18 млрд гривен, однако правительство рассчитывает довести финансирование до 22 млрд. Не хватает ещё 4 млрд, и этот дефицит, по словам премьера, так или иначе будет покрыт.

Как будет выглядеть компенсация убытков

Один из вариантов, рассматриваемых правительством, — специальный фонд страхования военных рисков с первоначальным государственным взносом в размере 1 млрд долларов, который международные партнеры могли бы увеличить в два-три раза. Процедуру обещают упростить: выплата в течение 30 дней после оформления, символический тариф на уровне около 2% и максимальная компенсация до 5 млн долларов на одного получателя.

Источник пополнения фонда окончательно не определен. Идея повысить НДС с 20% до 21% пока не нашла поддержки ни у крупного и среднего бизнеса, ни в парламенте, поэтому правительство ищет альтернативный механизм.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к самой суровой зиме за время большой войны: под угрозой закрытия находится каждый пятый ресторан столицы, съемные квартиры массово освобождаются, а отключения света прогнозируются на протяжении всего холодного сезона.

Также сообщалось, что столица должна завершить реализацию плана обеспечения устойчивости к декабрю 2026 года — на данный момент выполнено более 60 % запланированных работ. Виталий Кличко пояснил, что темпы работ сдерживают воздушные тревоги и российские удары, а уложиться в сроки удастся только при условии усиления противовоздушной обороны.