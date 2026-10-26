Удари РФ по українському бізнесу: Корецький закликав підприємців готуватись до найгіршого

Збитки української економіки від російських ударів перевищили 7,7 млрд доларів, а державний бюджет до кінця року не добере ще близько 1,5 млрд. Прем'єр Сергій Корецький радить компаніям не розраховувати, що удари їх обійдуть, і заздалегідь готувати альтернативні майданчики.

Бізнесу не варто розраховувати на те, що російські удари обійдуть саме його галузь. З таким застереженням до підприємців звернувся прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами посадовця, частина компаній досі сподівається, що ворожі атаки не зачеплять їхні потужності.

"Я б дуже просив і рекомендував думати за найкритичнішим сценарієм розвитку подій", – підкреслив прем'єр.

Він порадив визначитися ще до можливого удару: домовитися про альтернативні виробничі майданчики, знайти партнерів для випуску товарів під private label, обговорити з постачальниками запасні схеми співпраці – зокрема щодо імпорту – та за можливості укласти рамкові договори. Ще один крок – підшукати приміщення, куди за потреби можна перенести виробництво. Краще підготуватися й не скористатися таким планом, ніж опинитися в ситуації, до якої компанія не готова, резюмував Корецький.

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Скільки втратила економіка

За наведеними прем'єром даними, обстріли вже коштували країні понад 7,7 млрд доларів. Пошкоджено або зруйновано більш ніж 1 млн квадратних метрів нерухомості державного та приватного секторів. Найсерйозніші руйнування припали на енергетику, металургію, логістику, переробну промисловість і роздрібну торгівлю.

Через ці втрати державний бюджет до кінця року не добере приблизно 1,5 млрд доларів – такий розрахунок прем'єр назвав базовим.

Чим держава допомагає бізнесу

Попри складну бюджетну ситуацію уряд не згортає програм підтримки: кошти й далі спрямовують на пільгові кредити, гранти та субсидії. Продовжить працювати й програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якою підприємці вже отримали 580 млрд гривень, а залишок основного боргу становить близько 200 млрд. Для великого бізнесу доступні пільгові позики до 2 млрд гривень на одну групу компаній зі ставкою близько 10%.

У бюджеті на 2026 рік на програму спершу закладали 18 млрд гривень, однак уряд розраховує довести фінансування до 22 млрд. Бракує ще 4 млрд, і цей дефіцит, за словами прем'єра, так чи інакше буде покрито.

Як виглядатиме компенсація збитків

Один із варіантів, які розглядає уряд – спеціальний фонд страхування воєнних ризиків із початковим державним внеском у 1 млрд доларів, який міжнародні партнери могли б збільшити у два-три рази. Процедуру обіцяють спрощену: виплата протягом 30 днів після оформлення, символічний тариф на рівні близько 2% і максимальна компенсація до 5 млн доларів на одного отримувача.

Джерело наповнення фонду остаточно не визначене. Ідея підняти ПДВ із 20% до 21% поки не знайшла підтримки ні у великого й середнього бізнесу, ні в парламенті, тому уряд шукає альтернативний механізм.

Раніше повідомлялося, що Київ готується до найважчої зими за час великої війни: під загрозою закриття кожен п'ятий ресторан столиці, орендні квартири масово звільняються, а відключення світла прогнозують протягом усього холодного сезону.

Також повідомлялося, що столиця має завершити план стійкості до грудня 2026 року – наразі виконано понад 60% запланованих робіт. Віталій Кличко пояснив, що темпи стримують повітряні тривоги та російські удари, а вкластися в терміни вдасться лише за умови посилення протиповітряної оборони.