Электричества не будет дольше: какие графики отключения света вводятся 27 октября

Во вторник, 27 октября, в ряде областей Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В некоторых местах электричества не будет более 8 часов в сутки.

Во вторник электричество будут отключать с 06:00 до 23:59. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

Графики вводятся в связи с последствиями предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины. В то же время ситуация с электроснабжением в течение суток может меняться, поэтому энергетики призывают людей следить за официальными сообщениями облэнерго по конкретным регионам. Людей просят экономно расходовать электроэнергию.

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 27 октября

По распоряжению "Укрэнерго" во вторник в столице вводятся стабилизационные отключения электроэнергии, сообщили на сайте ДТЭК. Графики отключений в Киеве можно проверить через специальный чат-бот, на сайте ДТЭК по конкретным адресам, а также в мобильном приложении "Киев Цифровой". Кроме того, информацию об ограничениях для всех групп потребителей столицы распространяют местные Telegram-каналы.

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Графики отключений электроэнергии в Киеве на 27 октября для групп с 1 по 3 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 27 октября для групп с 4 по 6 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 27 октября

В ДТЭК сообщили, что во вторник в Киевской области будут проводиться отключения электроэнергии для потребителей всех шести групп. В некоторых местах электричество будет отключаться до 8 часов.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 27 октября для 1–3 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 27 октября для 4–6 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области на 27 октября

Кроме того, во вторник в Полтавской области вводятся графики почасовых отключений. В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что ограничения будут следующими:

с 06:00 до 10:00 введен график в объеме 1,5 очереди;

введен график в объеме очереди; с 10:00 до 15:00 введен график в объеме 2 очередей;

введен график в объеме очередей; с 15:00 до 21:00 введен график в объеме 2,5 очередей;

введен график в объеме очередей; с 21:00 до 23:59 введен график в объеме 1,5 очереди.

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области 27 октября Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Сумской области на 27 октября

В Сумской области ограничения во вторник затронут все группы потребителей, сообщили в "Сумыоблэнерго". В некоторых местах отключение электроэнергии продлится до четырёх часов.

Графики отключений электроэнергии в Сумской области на 27 октября Фото: Суммыоблэнерго

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области на 27 октября

27 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений, сообщили в АО "Черкассыоблэнерго". В некоторых местах региона электроснабжение будет отсутствовать до шести часов.

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области 27 октября Фото: Черкасиобленерго

Потребители могут узнать свою очередь через специальные чат-боты в Telegram или Viber.

Напомним, 26 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал предпринимателей готовиться к худшему в связи с ударами РФ по бизнесу.

Кроме того, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Андрею Жупанину рассказал, что Киев ожидает самаю суроваю зима с начала войны.