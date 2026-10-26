Электричества не будет дольше: какие графики отключения света вводятся 27 октября
Во вторник, 27 октября, в ряде областей Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В некоторых местах электричества не будет более 8 часов в сутки.
Во вторник электричество будут отключать с 06:00 до 23:59. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей, сообщили в "Укрэнерго".
Графики вводятся в связи с последствиями предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины. В то же время ситуация с электроснабжением в течение суток может меняться, поэтому энергетики призывают людей следить за официальными сообщениями облэнерго по конкретным регионам. Людей просят экономно расходовать электроэнергию.
Графики отключений электроэнергии в Киеве на 27 октября
По распоряжению "Укрэнерго" во вторник в столице вводятся стабилизационные отключения электроэнергии, сообщили на сайте ДТЭК. Графики отключений в Киеве можно проверить через специальный чат-бот, на сайте ДТЭК по конкретным адресам, а также в мобильном приложении "Киев Цифровой". Кроме того, информацию об ограничениях для всех групп потребителей столицы распространяют местные Telegram-каналы.
Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 27 октября
В ДТЭК сообщили, что во вторник в Киевской области будут проводиться отключения электроэнергии для потребителей всех шести групп. В некоторых местах электричество будет отключаться до 8 часов.
Графики отключений электроэнергии в Полтавской области на 27 октября
Кроме того, во вторник в Полтавской области вводятся графики почасовых отключений. В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что ограничения будут следующими:
- с 06:00 до 10:00 введен график в объеме 1,5 очереди;
- с 10:00 до 15:00 введен график в объеме 2 очередей;
- с 15:00 до 21:00 введен график в объеме 2,5 очередей;
- с 21:00 до 23:59 введен график в объеме 1,5 очереди.
Графики отключений электроэнергии в Сумской области на 27 октября
В Сумской области ограничения во вторник затронут все группы потребителей, сообщили в "Сумыоблэнерго". В некоторых местах отключение электроэнергии продлится до четырёх часов.
Графики отключений электроэнергии в Черкасской области на 27 октября
27 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений, сообщили в АО "Черкассыоблэнерго". В некоторых местах региона электроснабжение будет отсутствовать до шести часов.
Потребители могут узнать свою очередь через специальные чат-боты в Telegram или Viber.
Напомним, 26 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал предпринимателей готовиться к худшему в связи с ударами РФ по бизнесу.
Кроме того, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Андрею Жупанину рассказал, что Киев ожидает самаю суроваю зима с начала войны.