Електрики не буде довше: які графіки відключення світла запроваджують 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, у низці областей України запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Подекуди світла не буде понад 8 годин упродовж доби.

Світло у вівторок відключатимуть від 06:00 до 23:59. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів, повідомили в "Укренерго".

Графіки запроваджують через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по енергетичних об'єктах України. Водночас ситуація зі світлом упродовж доби може змінюватися, через що енергетики закликають людей стежити за офіційними повідомленнями обленерго за конкретними регіонами. Людей просять споживати електроенергію ощадливо.

Графіки відключень світла у Києві на 27 жовтня

За наказом "Укренерго", у столиці у вівторок запроваджуються стабілізаційні відключення електроенергії, повідомили на сайті ДТЕК. Графіки відключень у Києві можна перевірити через спеціальний чат-бот, на сайті ДТЕК за конкретними адресами, а також у мобільному застосунку "Київ Цифровий". Також дані про обмеження для всіх груп споживачів столиці поширюють місцеві Telegram-канали.

Видео дня

Графіки відключень світла для Києва на 27 жовтня з 1 по 3 групи Фото: Скрін

Графіки відключень світла для Києва на 27 жовтня з 4 по 6 групи Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Київській області на 27 жовтня

У ДТЕК повідомили, що у вівторок на Київщині відключення світла застосовуватимуться для споживачів усіх шести груп. Подекуди світло вимикатимуть на понад 8 годин.

Графіки відключень світла у Київській області на 27 жовтня для 1-3 груп Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області на 27 жовтня для 4-6 груп Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Полтавській області на 27 жовтня

Також графіки погодинних відключень запроваджують у вівторок для Полтавської області. У "Полтаваобленерго" розповіли, що обмеження будуть наступними:

з 06:00 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг;

запроваджений ГПВ в обсязі черг; з 10:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;

запроваджений ГПВ в обсязі черг; з 15:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;

запроваджений ГПВ в обсязі черг; з 21:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

Графіки відключень світла у Полтавській області 27 жовтня Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Сумській області на 27 жовтня

У Сумській області обмеження у вівторок торкнуться усіх груп споживачів, повідомили у "Сумиобленерго". Подекуди світла не буде до чотирьох годин.

Графіки відключень світла для Сумщини на 27 жовтня Фото: Сумиобленерго

Графіки відключень світла у Черкаській області на 27 жовтня

27 жовтня з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень, повідомили в АТ "Черкасиобленерго". Подекуди електроенергії в регіоні не буде до шести годин.

Графіки відключень світла у Черкаській області 27 жовтня Фото: Черкасиобленерго

Свою чергу споживачі можуть дізнатися через спеціальні чат-боти у Telegram або Viber.

Нагадаємо, 26 жовтня прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав підприємців готуватися до гіршого через удари РФ по бізнесу.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Андрієві Жупаніну розповів, що Київ очікує найважча зима від початку війни.