Новые лимиты и 10 дней на перезагрузку: Кабмин изменил правила бронирования

Кабинет министров изменил правила бронирования военнообязанных работников в Украине. Отныне ряд предприятий ОПК и энергетики не смогут бронировать 100% военнообязанных работников.

В Украине вводятся более строгие правила бронирования: для вышеупомянутых предприятий установлен лимит в 95%. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1328 от 23 октября 2026 года.

Какими будут новые критерии бронирования

Согласно новым правилам, центральные органы исполнительной власти и представители местных органов власти должны в течение 10 дней пересмотреть критерии, по которым предприятия признаются критически важными. Критически важными считаются те компании, остановка или существенное сокращение деятельности которых в результате мобилизации работников может нанести ущерб обороноспособности страны, работе объектов критически важной инфраструктуры, а также обеспечению населения необходимыми товарами или финансовой устойчивости государства.

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После этого власти должны проверить, соответствуют ли предприятия новым критериям бронирования. Если критерий, на основании которого предприятие получило соответствующий статус, будет исключен, власти должны отменить решение о присвоении статуса критически важного предприятия. Действующие решения о критичности предприятий остаются в силе до истечения установленного срока, при этом существует исключение для решений, которые будут отменены по результатам пересмотра.

Речь идет, в частности, о предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, жилищно-коммунального хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности, агропромышленного производства и т. д.

Создание Координационного центра

Согласно постановлению Кабмина, в Украине появится новое учреждение — Координационный центр. Его задачей будет организация отбора военнообязанных на период мобилизации и военного положения. В состав учреждения войдут сотрудники Министерства обороны, Офиса президента, Генштаба, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции.

Центр будет координировать работу государственных органов по вопросам призыва военнообязанных, а также пересматривать критерии критичности предприятий. Кроме того, в его функции будет входить рассмотрение вопросов об увеличении квот и выработка рекомендаций по определению компаний как критически важных для Сил обороны или экономики Украины.

Координационный центр также будет отслеживать данные о военнообязанных работниках предприятий. Предусмотрено, что он будет иметь право увеличить объемы бронирования на 50%.

Новые лимиты бронирования для энергетики и ОПК

Согласно постановлению, для некоторых компаний оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также отдельных подрядчиков и производителей оборудования для энергетики отныне установлен предельный объем бронирования в размере 95% военнообязанных работников. При этом те работники, которые принимают непосредственное участие в производственных процессах, подлежат обязательному бронированию.

В то же время лимит свыше 95% возможен, однако для этого необходимо добиться соответствующего решения Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.

Как пишет "Экономическая правда", постановление должно вступить в силу с момента публикации.

На днях премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что благодаря обновленной системе бронирования, которая должна заработать с 1 декабря 2026 года, надеются, что появится возможность ротации для бойцов ВСУ.

Кроме того, волонтер и руководительница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в комментарии NV призвала мобилизовать народных депутатов вместо инженеров.