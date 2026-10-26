12 лет войны впереди: Берлинская призвала мобилизовать 400 нардепов вместо инженеров (видео)

Волонтер и руководительница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская высказалась по поводу несправедливого распределения мобилизационной нагрузки в обществе. По словам Берлинской, народные депутаты могли бы показать пример и пойти в армию хотя бы на год, чтобы обеспечить ротацию бойцов и снять нагрузку с оборонно-промышленного комплекса. Каковы идеи волонтерки относительно мобилизации и бронирования?

Война РФ против Украины продлится долго, даже более 12 лет, и поэтому все граждане должны были бы поочередно мобилизоваться и пройти военную службу, заявила Берлинская в комментарии СМИ NV. Народные депутаты могли бы показать пример и отслужить хотя бы год в ВСУ, и это было бы лучше, чем отменять квоты на бронирование рабочих мест на оружейных заводах.

Мобилизация в Украине — комментарий "Берлинской" о народных депутатах см. с 19:55

"Война объективно продолжается уже 12 лет. У нас в Верховной Раде более 400 депутатов. Я не вижу в этом ничего плохого, если эти люди пойдут и отслужат хотя бы по году. Я считаю, что начинать нужно не с военно-промышленного комплекса, а с депутатов. Пусть пойдут и покажут пример обществу, если они претендуют на то, что являются элитой", — сказала Берлинская.

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Волонтерка подчеркнула, что на сегодняшний день инженеры в Украине "на вес золота", поскольку они могут создать, условно говоря, лазерное оружие, которое станет переломным моментом в войне. При этом со стороны противника воюет огромная объединенная инженерная армия РФ, Китая, КНДР и Беларуси. Берлинская уточнила, что не возражает против мобилизации как таковой, но предлагает начать снимать бронь с тех, кто "вечно привилегирован". В этом контексте она упомянула о народном депутате Алексее Гончаренко, который "публично легализует и подводит к капитуляции".

По мнению Берлинской, если все граждане Украины будут по очереди поступать на военную службу, то таким образом можно будет организовать ротацию бойцов ВСУ без ограничений на зачисление в вооруженные силы. В таком случае люди будут знать, что отслужат срок в каком-то году, затем вернутся на работу, а тем временем другой человек сменит их на фронте. В таком случае будут сохраняться инженеры и руководители, даже если они погибнут на войне.

"Нужно применять несколько иные принципы, то есть не сокращать количество, а, например, руководствоваться качественными показателями: резервировать именно определенные инженерные специальности, определенные критически важные специальности, которые необходимы", — пояснила она.

Мобилизация в Украине — что известно об изменениях

Отметим, что премьер-министр Сергей Корецкий рассказал об изменениях в порядке освобождения от мобилизации, которые обсудило и утвердило правительство. По словам Корецкого, изменения необходимы, чтобы помочь бойцам на фронте, которые воюют 5–12 лет, а также чтобы справиться со злоупотреблениями, выявленными в ходе проверок. Например, на некоторых предприятиях со 100-процентным бронированием в три раза выросло количество работников, при этом критически важные работы выполняют 20%. Согласно новому решению правительства, на предприятиях ВПК и энергетики, а также на других, квота бронирования будет снижена до 95%. Кроме того, будут пересмотрены критерии критичности и создан Координационный штаб, который будет заниматься этими вопросами.

Напоминаем, что 26 октября Фокус писал о позиции народного депутата Федора Вениславского, который высказался по поводу изменений в мобилизационном возрасте и призыва женщин.