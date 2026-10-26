12 років війни попереду: Берлінська закликала мобілізувати 400 нардепів замість інженерів (відео)

Волонтерка та керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська висловилась щодо несправедливого розподілу мобілізаційного навантаження в суспільстві. Зі слів Берлінської, нардепи могли б показати приклад та піти в армію хоча б на рік, щоб була ротація бійців та знялось навантаження на оборонно-промисловий комплекс. Які ідеї волонтерки щодо мобілізації та бронювання?

Війна РФ проти України триватиме довго, навіть понад 12 років, і тому усі громадяни мали б по черзі мобілізуватись та пройти військову службу, сказала Берлінська у коментарі медіа NV. Народні депутати могли б показати приклад та послужити хоча б рік у ЗСУ, і це було б краще, ніж скасовувати квоти для бронювання на збройних заводах.

Мобілізація в Україні — коментар Берлінської про нардепів див. з 19:55

"Війна об'єктивно триває вже 12 років. От в нас є 400 плюс депутатів у Верховній Раді. Я не бачу нічого поганого, якщо ці люди підуть і послужать хоча б по року. Я вважаю, що починати треба не з мілтек-індустрії, а з депутатів. Нехай підуть, а покажуть приклад суспільства, якщо вони претендують на те, що вони еліти", — сказала Берлінська.

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Волонтерка наголосила, що на сьогодні інженери в Україні "на вагу золота", бо вони можуть створити, умовно, лазерну зброю, яка стане геймченджером війни. При цьому з боку противника воює величезна об'єднана інженерна армія РФ, Китаю, КНДР, Білорусі. Берлінська уточнила, що не заперечує проти мобілізації як такої, але пропонує почати знімати бронь з тих, хто "вічно привілейований". У цьому контексті вона згадала про нардепа Олексія Гончаренка, який "публічно легалізовує та підводить під капітуляцію".

На думку Берлінської, якщо усі громадяни України по черзі ітимуть в армію, то таким чином можна організувати ротації для бійців ЗСУ без обмеження бронювання в мілтех. У такому випадку люди знатимуть, що відслужать термін у якомусь році, тоді вертаються на роботу, тим часом інша людина змінює її на фронті. У такому випадку будуть зберігатись інженери й також управлінці, як загинуть на війні.

"Потрібно застосовувати дещо інші принципи, тобто не різати кількісно, а, наприклад, підходити за якісними показниками: бронювати саме певні інженерні спеціальності, певні критичні спеціальності, які необхідні", — пояснила вона.

Мобілізація в Україні — що відомо про зміни

Зазначимо, прем'єр-міністра Сергій Корецький розповів про зміни в бронюванні від мобілізації, які обговорив та затвердив уряд. Зі слів Корецького, зміни необхідні, щоб допомогти бійцям на фронті, які воюють 5-12 років, та щоб впоратись зі зловживаннями, які виявили під час перевірок. Наприклад, на деяких підприємствах із 100-відсотковим бронюванням утричі зросла кількість працівників, при чому критично важливі роботи виконують 20%. Згідно з новим рішенням уряду, на підприємствах ВПК та енергетики, і також на інших, зменшать квоту бронювання до 95%. Крім того, переглянуть критерії критичності та створять Координаційний штаб, який займатиметься цим питаннями.

Нагадуємо, 26 жовтні Фокус писав про позицію нардепа Федора Веніславського, який висловився щодо змін мобілізаційного віку та призову жінок.