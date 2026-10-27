Нові ліміти і 10 днів на перезавантаження: Кабмін змінив правила бронювання

Кабінет міністрів змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників в Україні. Відтепер низка підприємств ОПК та енергетики не зможуть бронювати 100% військовозобов'язаних працівників.

В Україні запроваджуються жорсткіші правила бронювання: для вищезгаданих підприємств встановлено ліміт у 95%. Про це йдеться у постанові Кабміну №1328 від 23 жовтня 2026 року.

Якими будуть нові критерії бронювання

Згідно з новими правилами, центральні органи виконавчої влади і представники місцевої влади упродовж 10 днів мають переглядати критерії, відповідно до яких підприємства визнаються критичними. Критичними вважаються ті компанії, зупинення чи суттєве скорочення роботи яких шляхом мобілізації працівників може зашкодити обороноздатності країни, роботі об'єктів критичної інфраструктури, а також забезпеченню населення необхідними товарами чи фінансовою стійкістю держави.

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Після цього влада має перевірити, чи відповідають підприємства новим критеріям бронювання. Якщо критерій, через який воно отримало відповідний статус, буде виключено, влада має скасувати рішення щодо статусу критично важливого. Чинні рішення щодо критичності підприємств перебувають у дії до завершення встановленого терміну, водночас існує виняток для рішень, які скасують за результатами перегляду.

Йдеться зокрема про підприємства оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексів, житлово-комунального господарства, добувної, переробної промисловості, агропромислового виробництва тощо.

Створення Координаційного центру

Згідно з постановою Кабміну, в Україні з'явиться нова інституція — Координаційний центр. Його завданням буде організація бронювання військовозобов'язаних на час мобілізації і воєнного стану. Установу представлятимуть працівники Міністерства оборони, Офісу президента, Генштабу, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Національної поліції.

Центр координуватиме роботу державних органів з питань бронювання військовозобов'язаних, а також здійснюватиме перегляд критеріїв критичності підприємств. Також серед його функцій буде розгляд збільшення квот і надання рекомендацій щодо визначення компаній як критично важливих для Сил оборони чи економіки України.

Координаційний центр також відстежуватиме дані про військовозобов'язаних працівників підприємств. Передбачено, що він матиме право збільшити обсяги бронювання на 50%.

Нові ліміти бронювання для енергетики та ОПК

Відповідно до постанови, деякі компанії оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів, а також окремі підрядники і виробники обладнання для енергетики відтепер матимуть граничний обсяг бронювання у 95% військовозобов'язаних працівників. При цьому ті працівники, які беруть безпосередню участь у виробничих процесах, підлягають обов'язковому бронюванню.

Водночас ліміт у понад 95% є можливим, проте для цього необхідно домогтися відповідного рішення Міноборони або Міненерго із врахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Як пише "Економічна правда", постанова має набрати чинності з моменту публікації.

Днями прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що завдяки оновленій системі бронювання, яка має запрацювати з 1 грудня 2026 року, сподіваються, що з'явиться можливість ротацій для бійців ЗСУ.

Також волонтерка та керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська у коментарі NV закликала мобілізувати нардепів замість інженерів.