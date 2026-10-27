Почему не хватает средств на теплосети: в АГУ назвали причины (видео)
Оказывается, 65 копеек из каждой гривны, уплачиваемой за коммунальные услуги, уходят монополистам. Правительство уже четвертый год подряд обещает перечислить общинам 85 млрд грн долгов, но деньги не поступают, поэтому в модернизацию не вкладывается "ни копейки", говорит эксперт.
Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что причина кроется также в распределении платежей потребителей, сообщает "Укринформ". Большая часть средств, которые люди платят за тепло или воду, не поступает предприятиям теплоснабжения или водоснабжения, и это не зависит ни от тарифа, ни от города.
Куда уходят деньги за коммунальные услуги
Слобожан связывает это с постановлением Кабинета Министров № 812. По его словам, оно централизовало средства таким образом, что все, что люди платят за любую коммунальную услугу, автоматически поступает на счета монополистов — частных или государственных.
"Там обещают сверхприбыль, там большие премии, там престижная работа", — сказал он.
По его оценке, предприятиям остается лишь 35 % выручки. Слобожан подчеркнул: из каждой гривны 65 копеек автоматически поступают на счета монополистов. Остальные средства, по его словам, тратятся на повышенные налоги, топливо и аварийные режимы работы.
"Это не позволяет вообще вкладывать средства в качество, ну, просто даже проводить какие-либо ремонтные работы систем тепло- и водоснабжения", — сказал Слобожан.
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