Чому бракує коштів на тепломережі: в АМУ назвали причини (відео)

Виявляється, що 65 копійок із кожної гривні за комуналку йдуть монополістам. Уряд уже четвертий рік поспіль обіцяє перерахувати громадам 85 млрд грн боргів, але гроші не надходять, тому в модернізацію не вкладається "жодної копійки", каже експерт.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що причина ще й у розподілі платежів споживачів, повідомляє Укрінформ. Більша частина коштів, які люди платять за тепло чи воду, не потрапляють підприємствам теплопостачання або водопостачання, і що це не залежить ні від тарифу, ні від міста.

Куди йдуть гроші за комунальні послуги

Слобожан пов'язує це з постановою Кабінету Міністрів №812. За його словами, вона централізувала кошти так, що все, що люди платять за будь-яку комунальну послугу, автоматично потрапляє на рахунки монополістів, приватних або державних.

"Там показуються надприбутки, там великі премії, там престижна робота", — сказав він.

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Підприємствам, за його оцінкою, залишається лише 35% платежів. Слобожан наголосив: з кожної гривні 65 копійок автоматично йдуть на рахунки монополістів. Решта коштів, за його словами, витрачається на підвищені податки, пальне й аварійні режими роботи.

"Це не дозволяє взагалі вкладатись в якість, ну, просто навіть здійснювати якісь ремонти систем тепло- і водопостачання", — сказав Слобожан.

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