Світло по 2,64 грн замість 4,32 грн: хто з українців платитиме менше

Під час опалювального сезону власники осель із електроопаленням можуть законно платити за світло майже вдвічі менше — 2,64 грн за кВт·год замість 4,32 грн. Уряд зафіксував цей пільговий тариф у межах ліміту 2000 кВт·год до 30 квітня 2027 року. Пояснюємо, як працює оновлена система нарахувань та як правильно оформити документи, щоб отримати знижку.

Взимку частина українців може платити за світло 2,64 грн за кВт·год замість 4,32 грн. Проте це залежить не від пенсійного віку, статусу ВПО чи наявності дітей у родині, а від того, чи відповідає житло встановленим вимогам щодо електроопалення. Щоб отримувати електроенергію за зниженою ціною, важливо належним чином оформити обладнання та перевірити документи. Фокус з’ясував, хто може платити менше, як оформити спеціальний тариф і за яких умов його застосовують.

Можливість платити за електроенергію за зниженою ціною передбачена правилами, які уряд продовжив на наступний опалювальний сезон. Кабмін зберіг чинні тарифи для населення, продовживши дію спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Звичайний тариф становить 4,32 грн за кВт·год, а для визначених категорій побутових споживачів передбачена спеціальна ціна — 2,64 грн за кВт·год.

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"Водночас важливо розрізняти тарифну пільгу та адресну соціальну допомогу. У цьому випадку йдеться про спеціальну ціну на електроенергію, а не про виплату коштів окремим громадянам залежно від їхнього доходу чи соціального статусу", — зауважу у коментарі Фокусу юристка Діна Дрижакова.

Хто має право платити за світло менше

Тариф 4,32 грн за кВт·год застосовується до побутових споживачів, які не мають права на спеціальну ціну. Сам по собі соціальний статус не дає підстав для оплати електроенергії за зниженим тарифом.

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця юридичної компанії "Прима Лідер Груп"

Пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та сім"ї з дітьми не отримують таку знижку автоматично.

Спеціальна ціна 2,64 грн за кВт·год передбачена для домогосподарств з електроопаленням, яке належним чином встановлене та оформлене. Відомості про таку установку мають бути внесені до документів оператора системи розподілу (ОСР) електроенергії. Однак для застосування зниженої ціни важливо враховувати не лише вимоги до обладнання, а й місячний обсяг споживання.

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Пільговий тариф діє від 1 жовтня до 30 квітня включно та поширюється на перші 2000 кВт·год на місяць. Якщо домогосподарство споживає більше, перевищення оплачують за базовою ціною 4,32 грн за кВт·год, тоді як у межах установленого ліміту продовжує діяти знижений тариф.

Різницю можна побачити на конкретних прикладах. Якщо за місяць домогосподарство використало 1800 кВт·год, сума до сплати становитиме 4752 грн. Якщо споживання зросте до 2100 кВт·год, за перші 2000 кВт·год нарахують 5280 грн, а за решту 100 кВт·год — ще 432 грн. Загалом це 5712 грн.

Якщо за місяць домогосподарство спожило 1800 кВт·год електроенергії, за тарифом 2,64 грн за кВт·год сума до сплати становитиме 4752 грн. А у разі, якщо місячне споживання сягне 2100 кВт·год, розрахунок буде іншим. Тоді за перші 2000 кВт·год слід заплатити по 2,64 грн, а за решту 100 кВт·год — по 4,32 грн. Тож загальна сума становитиме 5712 грн

Водночас відповідність ліміту споживання ще не гарантує права на знижку. Вирішальне значення має те, чи відповідає електроопалення встановленим вимогам і чи належним чином воно оформлене. Самої наявності електричного обігрівача, бойлера або кондиціонера недостатньо для застосування спеціального тарифу. Так само відсутність газу чи централізованого опалення автоматично не дає права на знижену ціну, адже відповідність конкретного домогосподарства потрібно перевірити за встановленими правилами.

Як оформити пільговий тариф на електроенергію

Щоб з’ясувати, чи може домогосподарство платити за зниженою ціною, насамперед потрібно перевірити документи на електроопалення.

Перевірити паспорт точки розподілу. У документах має бути зазначена електроопалювальна установка та підтверджене її належне оформлення. Якщо необхідні відомості вже внесені, повторно проходити всю процедуру лише через початок нового сезону не потрібно. Звернутися до оператора системи розподілу. Якщо електроопалення ще не оформлене, потрібно звернутися до місцевого обленерго. Знадобляться документи на право власності, технічна документація на установку та погоджений проєкт електропостачання. Підтвердити відповідність обладнання вимогам. Оператор перевіряє документи та, за необхідності, проводить обстеження. Якщо система відповідає проєкту, оформлюють відповідний акт, а інформацію вносять до паспорта точки розподілу. Переконатися, що постачальник застосовує правильний тариф. Після оформлення документів варто перевірити свій рахунок або особистий кабінет. Якщо в квитанції продовжують нараховувати 4,32 грн за кВт·год без урахування пільгових блоків, потрібно звернутися до постачальника для перевірки даних.

Є розбіжності в нарахуваннях: що робити

Як пояснює юристка, якщо документи оформлені належним чином, але постачальник не застосовує знижену ціну на перші 2000 кВт·год, споживач має право подати письмову скаргу постачальнику. У разі негативної відповіді наступним кроком стане звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"До звернення варто додати рахунки, договірні документи, паспорт точки розподілу, акт введення електроопалення в експлуатацію та попереднє листування", — рекомендує адвокатка Діна Дрижакова.

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