Тарифи на електроенергію для населення: Шмигаль пояснив, чи зміниться ціна

У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про підвищення тарифів на електроенергію відповідно до вимог МВФ.

В Україні до наступного року ціни на електроенергію для населення не зміняться, запевнив міністр енергетики Денис Шмигаль, виступаючи в парламенті в рамках "Години запитань до уряду".

Він наголосив, що сьогодні Україна є частиною європейського ринку та повноправним членом європейської системи ENTSO-E з правом голосу. Тому українці живуть у ринкових умовах.

"Відповідно, ціна для бізнесу є ринковою. Електроенергія — це ринковий продукт. Для населення ціна зафіксована. Це, відповідно, непорушна, зафіксована нами величина фактично, я думаю, на цей опалювальний сезон, до наступного року у нас ціни на електроенергію залишатимуться незмінними для населення", — сказав він, відповідаючи на запитання депутата.

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Підвищення тарифів в Україні: що відомо

Ще у квітні експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко зазначав, що в Україні очікується підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Перше підвищення він прогнозував уже цього року.

"Ще з минулого року це було передбачено в тих документах, які нам надавали у рекомендаціях Міжнародного валютного фонду, а також у рішеннях Кабміну, який також передбачив необхідність підвищення комунальних тарифів. Так, у своєму листі Мінекономіки минулого року, відповідаючи на запит, зазначили, що планують з 2026 по 2028 рік підвищувати комунальні тарифи на 20% щорічно", — розповів він.

За його прогнозами, цього року електроенергія подорожчає на 20 %, а до 2028 року тариф становитиме близько 7,5 грн/кВт. Крім того, очікується підвищення тарифів на газ, що призведе до зростання вартості тепла та гарячої води.

Своєю чергою голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, говорив, що міжнародні кредитори України наполягають на тому, щоб країна протягом найближчих чотирьох років піднімала тариф на електроенергію на 25% щорічно.

У травні повідомлялося, що в Україні готують підвищення тарифів оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз". Йдеться про послуги зі зберігання природного газу, його закачування в підземні сховища та подальший відбір. Відповідні зміни передбачає проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Наразі для побутових споживачів в Україні діє фіксована ціна на природний газ. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які становлять більшість домогосподарств, платять 7,96 грн за кубометр.

Що стосується тарифів на воду, то вони зросли з 1 липня, а в деяких містах підвищення становило понад 150%.

За словами Шмигаля, ціни на воду встановлюються місцевою владою, є ринковими та включають усі ринкові складові собівартості водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, що українська енергосистема вступає в новий етап кризи, який супроводжується дефіцитом електроенергії, ризиком повернення відключень та можливим підвищенням тарифів.